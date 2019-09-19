Заморозки на носу: синоптики предупредили о резком похолодании в Украине

В четверг, 19 сентября, в Украину придет еще большее похолодание, но осадки прекратятся.

Так, холодный воздух, перемещающийся с севера Европы, охватит большую часть территории страны, передает Укргидрометцентр.

В большинстве областей – без осадков, лишь днем в западных и северных областях местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.

Похолодание в Украине Иллюстрация

Температура ночью 4-9°, на побережье морей до 12°, днем 12-17°, на юге страны 16-21°; в Карпатах в течение суток 1-3 ° тепла.

В Киеве ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-8 °, днем 13-15°.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что 19 сентября в Украине ожидается дождливая и прохладная погода. А в период 20-22 сентября и вовсе возможны заморозки.

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