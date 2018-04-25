"Голодом заморили!" Украинцы рассказали о пытках сына в России

Жителя приграничного села на Сумщине Юрия Сторожко обстреляли российские пограничники и тяжело раненого захватили в октябре 2017 года.

Его родители рассказали, что ФСБ сфальсифицировала обвинения против их сына и заморила его голодом, пишет "Радио Свобода".

Юрию выдвинули обвинения якобы в контрабанде оружия. Также, по информации росСМИ, мужчина якобы начал перестрелку с российскими пограничниками, и в результате сам был ранен.

При этом, в обвинительном заключении, которое предоставили родители, не указано о том, что Юрий стрелял, причину огня на поражение сотрудники ФСБ отметили другую.

"История с задержанием в целом вызывает много вопросов. Показания обвиняемого и свидетелей противоречат здравому смыслу… Все доказательства преступления гражданина Украины - это его собственные "признания" и показания участников захвата, военнослужащих пограничной службы ФСБ. Той ФСБ, которая в начале распространяла сообщение, что гражданин Украины первым начал стрелять по пограничникам России", - отмечает издание.

Мать погибшего

Несмотря на отсутствие реальной доказательной базы, суд приговорил Сторожка к трем годам колонии. В суд 28 декабря 2017 года его везли на медицинской каталке, поскольку мужчину мучила боль.

"Это был последний раз, когда родители видели сына. В больнице в колонии в Косиново (поселок, входящий в состав города Курска) встреч не позволили. Запретили передавать даже обезболивающее, ограничили передачу продуктов. А 1 февраля в парень умер", - сказано в статье.

Отец погибшего

Родители предоставили также медицинское свидетельство о смерти сына. Там указано, что смерть Юрия наступила в результате убийства, а именно - от "нападения путем выстрела из ручного огнестрельного оружия" и вызванного им "открытого ранения области тазобедренного сустава".

"Когда я его увидел в морге... Знаете, как вот показывают концлагеря - в канавы сбрасывают людей, у которых только кожа и кости? Его голодом заморили! Одни кости... Разве это больница?!" - говорит Михаил Сторожок.

Как сообщал "Обозреватель", в сентябре 2016 года в российской колонии умер украинец, которому не оказали медицинскую помощь. Он был болен гепатитом и туберкулезом.