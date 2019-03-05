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Замешана мама ANNA MARIA: Чийгоз назвал виновника всех смертей в Крыму

10.9тЧитать материал на украинском

Лариса Опанасюк, которая является мамой участниц дуэта ANNA MARIA, и работает на оккупантов "заместителем председателя Совета министров Республики Крым", несет ответственность за все аресты и смерти в захваченном россиянами Крыму.

Об этом заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, доверенное лицо кандидата в президенты Петра Порошенко Ахтем Чийгоз ATR. По его словам, в Крыму Лариса Опанасюк "очень активно, с особой ненавистью к Украине" работает над новыми репрессиями против крымских татар и проукраинского населения.

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"Опанасюк — она не просто заместитель Аксенова. Она очень активный член команды, который, в принципе, участвует и на совести которой все смерти в Крыму, аресты, ужасы, творимые коллаборантами и Россией", — сказал Чийгоз.

"Эта история показательна еще и тем, что ряд тех, кто должен был нести на себе ответственность за столь политическое мероприятие как "Евровидение", нужно призывать к ответственности за то, что они это допустили", — добавил он.

Лариса Опанасюк

Лариса Опанасюк

Как сообщал OBOZREVATEL, член правления, ответственная за развлекательное направление "Суспільного мовлення" Александра Кольцова рассказала, как на Национальный отбор попал оскандалившийся дуэт ANNA MARIA.

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Персоны
ANNA MARIAАхтем Чийгоз
Место
Украина
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Срач ебаный..
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
а причём тут её дети? видимо, «борец с тоталитаризмом » Ахтем Чийгоз руководстуется понятиями Сталина: репрессировать детей «врагов народа»?
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Заду Наем Запорожець, в Заду наем, не пустить на Евровиденеи и отправить на лесоповал - это разве похоже??
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А родители Джамалы борются с оккупантами, делая схроны и землянки.
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