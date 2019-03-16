Зальет дождями: синоптики уточнили прогноз по Украине 

В ближайшие дни по всей Украине пройдут дожди, в некоторых регионах довольно сильные.

Так, по данным Укргидрометцентра, в воскресенье, 17 марта осадки ожидаются в западных (кроме Закарпатской) и восточных областях.

На западе днем потеплеет до 12-15 градусов. В центральных областях от 8 до 11 выше нуля. В восточных областях – днем от 6 до 8 градусов тепла, в южных регионах - от 9 до 12 градусов.

В понедельник, 18 марта, дождь пройдет в Закарпатской, Львовской и Волынской областях. На западе страны днем в среднем от 11 до 17 градусов, в центре от 15 до 17, в северных областях от 11 до 15, в восточных от 10 до 13, и на юге от 11 до 17 градусов.

19 марта с запада вновь надвигается фронт осадков, дожди принесут небольшое похолодание: в западных областях днем от 7 до 11 градусов, в центре от 12 до 15, на севере и на востоке от 11 до 13 градусов, на юге от 13 до 17 выше нуля.

Как сообщал OBOZREVATEL, окончательное потепление придет в Украину в конце марта, до этого же на протяжении первого месяца весны будут наблюдаться температурные качели.

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