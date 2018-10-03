Загадывайте желания: украинцев ждет два звездопада в октябре 

В октябре украинцы смогут увидеть сразу два зрелищных астрономических явления - звездопад Дракониды и Ориониды.

Первый начнется 6 октября, максимальное число метеоров можно будет наблюдать 8-10 октября. Лучше всего делать это в предутренние часы в районе с ясным темным небом.

Потоки метеоров Ориониды продлятся со 2 октября по 7 ноября. Пик активности придется на 21 октября.

"Все звездные дожди, как правило, связаны с кометами, которые, кружась вокруг Солнца, оставляют за собой в пространстве шлейф космической пыли, - пояснила "КП" ведущий специалист Днепровского планетария Людмила Марченко. – Земля "ныряет" в этот шлейф каждый год точно по расписанию, и в зависимости от того, в какой точке неба появляются падающие звезды, в районе какого созвездия они наблюдаются, получают свои названия".

По ее словам, поток Ориониды связан с самой знаменитой кометой Галлея, которая возвращается к Земле раз в 76 лет. Следующий ее визит ожидается в 2041 году.

Астрологи предостерегают от излишней эмоциональности, которую "провоцирует" созвездие Ориона.

"Это созвездие олицетворяет эмоциональную сферу человека, поэтому держать чувства при себе в этот период многим людям будет особенно тяжело, - отметила астролог Эмма Литвинова. - Влюбленные имеют потенциальную возможность раскрыть свои истинные чувства и намерения. Ряд людей захотят стать откровенными и впредь откажутся от лжи и фальши".

Многих потянет на откровенные беседы. Но и о большой вероятности возникновения конфликтных ситуаций забывать не стоит. Ведь проявиться могут не только положительные, но и негативные эмоции.

Астрологи предупреждают, что во время пика Ориониды у впечатлительных людей наблюдается раздражительность, перепады настроения, бессонница.

Как сообщал OBOZREVATEL, в космосе нашелся еще один источник света.