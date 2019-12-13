Главной целью своей политики В.Зеленский в первые 7 месяцев его президентского срока выбрал интеграцию большой Украины с ОРДЛО. Вначале бизнесмен И.Коломойский, а затем советник СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, близкий друг Зеленского, С.Сивохо высказали уверенность в том, что в случае проведения выборов на ныне оккупированных территориях выявится высокий уровень поддержки там нынешнего президента (Коломойский предсказал даже 80% голосов в пользу Зеленского).
Сознание ордловцев
Каково сознание тех людей, кто в настоящее время находится на оккупированной территории Донбасса? На этот вопрос отвечает детальное обследование общественного мнения на территориях, неподконтрольных Украине, проведенное 7-31 октября 2019 г. по заказу Украинского института будущего (УИБ) и газеты "Зеркало недели" харьковским социологическим центром "Нью Имидж Маркетинг Групп", результаты которого были опубликованы в ЗН 9 ноября.
Исследование отвечает на вопросы:
Кого предлагается интегрировать в Украину?
Хотят ли оставшиеся по ту сторону фронта вернуться? На каких условиях?
Кого винят в произошедшем? Как живут? Что смотрят?
Кому молятся, кому доверяют?
Как оценивают происходящее в большой Украине?
Верят ли в ее перспективы и успех ее президента?
Поскольку исследование огромно, то ниже воспроизводятся ответы 1606 опрошенных (800 человек в неподконтрольной части Луганской и 806 человек в неподконтрольной части Донецкой областей) лишь по наиболее важным вопросам их политической, мировоззренческой, внешнеполитической идентичности.
1. Опрошенные ордловцы, кто они?
По полу:
женщины – 53,5%
мужчины – 47,5%
По возрасту:
старше 25 лет – 91,7%
моложе 25 лет – 8,3%
Образование:
высшее – 23,3%
среднее профессиональное – 45,2%
другое – 21,5%
Занятые по секторам:
государственный – 24%
частный – 24%
общественный – 5%
не работают – 45%
Члены политических партий:
да – 3%
нет – 97%
Язык, используемый дома:
русский – 90%
Принадлежность к церкви:
прихожане УПЦ Московского патриархата – 57%
Гражданство:
Украины – 57,8%
ДНР/ЛНР – 34,8%
РФ – 6,8%
2. Политическая идентичность ордловцев
Думали ли вы о возможности получить российский паспорт?
нет – 42,9%
да – 49,0%
уже есть – 7,4%
Куда бы вы скорее уехали?
в Россию – 11,1%
в Украину – 5,2%
Согласны ли вы с тем, что действия России в Крыму – это законная защита русскоязычных граждан? (оценка приблизительная, взята с графика)
полностью согласен и скорее согласен – 84%
абсолютно не согласен и скорее не согласен – 16%
Согласны ли вы с тем, что действия России в Крыму – это незаконное вторжение и оккупация территории независимой Украины? (оценка приблизительная, взята с графика)
полностью согласен и скорее согласен – 10%
абсолютно не согласен и скорее не согласен – 90%
Согласны ли вы с тем, что война в Донбассе – это внутренний украинский конфликт? (оценка приблизительная, взята с графика)
полностью согласен и скорее согласен – 76%
абсолютно не согласен и скорее не согласен – 24%
Согласны ли вы с тем, что война в Донбассе была начата Россией и местными пророссийскими группировками? (оценка приблизительная, взята с графика):
полностью согласен и скорее согласен – 10%
абсолютно не согласен и скорее не согласен – 90%
Кто несет ответственность за конфликт в Донбассе – в большей мере и в некоторой мере? (оценка приблизительная, взята с графика):
украинская власть после Майдана – 95%
США – 90%
местные активисты Майдана – 86%
местные активисты Анти-Майдана – 45%
Россия – 29%
власть ДНР/ЛНР – 30%
За счет чьих средств должен быть восстановлен Донбасс? За счет:
Украины – 63,6%
США – 17%
Европы – 16,5%
России – 16%
собственных ресурсов – 18,5%
3. Авторитеты для ордловцев
Кто из ваших соотечественников (журналистов, артистов, телеведущих, политиков), мнение которых вызывает доверие, является для вас авторитетом? (в % ко всем опрошенным):
Путин В. – 11,2
Соловьев В. – 9,1
Скабеева О. – 6,7
Захарченко А. – 4,1
Пушилин Д. – 2,9
Лавров С. – 2,5
Ахметов Р. – 2,4
Кобзон И. – 2,4
Шарий А. – 1,7
Норкин А. – 1,6
Медведчук В. – 1,6
Киселев Д. – 1,6
Жириновский В. – 1,4
Приходько С. – 1,4
Зеленский В. – 1,3
Куликов Д. – 1,3
Ургант И. – 1,2
К кому из перечисленных ниже украинских политиков у вас хорошее и очень хорошее отношение (в % ко всем опрошенным):
Бойко Ю. – 38,9
Медведчук В. – 33,7
Ахметов Р. – 32,7
Зеленский В. – 18,9
Янукович В. – 18,5
Кучма Л. – 12,1
Ющенко В. – 4,7
Тимошенко Ю. – 3,9
Порошенко П. – 2,1
4. Источники информации ордловцев
Какое телевидение вы смотрите? (в % ко всем опрошенным):
Россия 1 (рос) – 43,4
НТВ (рос) – 25,9
Россия 24 (рос) – 19
Оплот ТВ (сепар) – 13,6
Луганск 24 (сепар) – 12,5
Первый (рос) – 11,8
ТНТ (рос) – 10,2
Звезда (рос) – 8,6
СТС (рос) – 8,1
ТВ-3 (рос) – 7
Новороссия ТВ (сепар) – 6
5 канал (укр) – 4,7
Интер (укр) – 4,6
1+1 (укр) – 4
СТБ (укр) – 2,3
ТРК Украина (укр) – 1,6
112 Украина (укр) – 0,8
Какие каналы вы смотрели почти каждый день последние три месяца? (в % ко всем опрошенным):
российские – 56
украинские – 4,7
Какие телеканалы почти всегда искажают информацию о ситуации в Украине? (в % ко всем опрошенным) (оценка приблизительная, взята с графика):
украинские – 46,3
западные – 25
российские – 8
местные (ДНР/ЛНР) – 7
Каким телеканалам вы полностью и в основном доверяете? (в % ко всем опрошенным) (оценка приблизительная, взята с графика):
украинским национальным – 8
российским федеральным – 73
Каким телеканалам вы полностью и в основном не доверяете? (в % ко всем опрошенным) (оценка приблизительная, взята с графика):
украинским национальным – 37
российским федеральным – 13
5. Внешнеполитическая ориентация ордловцев и статус ОРДЛО
У вас теплое и очень теплое отношение к следующим странам и организациям (в % ко всем опрошенным) (оценка приблизительная, взята с графика):
Россия – 84,3
Беларусь – 68,7
Украина – 26
Канада – 6
ЕС – 5
США – 4
НАТО – 2
У вас холодное и очень холодное отношение к следующим странам и организациям (в % ко всем опрошенным) (оценка приблизительная, взята с графика):
НАТО – 85
США – 77
ЕС – 46
Канада – 42
Украина – 30
Россия – 3,1
Беларусь – 2,7
Какой вариант внешнеполитического курса Украины гарантирует успех? (в % ко всем опрошенным) (оценка приблизительная, взята с графика):
объединение с Россией – 78
курс на вступление в ЕС – 13,2
курс на вступление в НАТО – 7,3
Какой вариант внешнеполитического курса Украины ведет к проблемам и негативному развитию? (в % ко всем опрошенным) (оценка приблизительная, взята с графика):
курс на вступление в НАТО – 81,1
курс на вступпление в ЕС – 71,1
объединение с Россией – 4
Вы однозначно не допускаете и скорее не допускаете во время проведения местных выборов в Донбассе (в % ко всем опрошенным):
присутствие украинских СМИ – 41,4
присутствие украинских наблюдателей – 41,9
присутствие ЦИК Украины – 57,8
участие украинских политических партий – 73,4
Каким вы видите статус ДНР/ЛНР? (в % ко всем опрошенным) (оценка приблизительная, взята с графика):
быть частью Украины как прежде – 5%
стать частью России – 52%
В случае выбора ответа "победа" на вопрос "если выбирать между миром в регионе и победой", то победа над кем? (в % к отвечавшим на вопрос):
над украинскими фашистами/укропами – 23,6
над Украиной – 14,3
над нацистами и нацизмом – 9,3
над националистами и националистической властью – 6,4
над украинскими захватчиками – 4,3
над украинской бандеровской властью – 3,6
над врагом – 3,6
над ОРДЛО – 2,9
над украинской армией/ВСУ – 2,1
над батальонами – 2,1
над пророссийскими сепаратистами – 1,4
над российской оккупацией – 1,4
над США – 1,4
над ЕС – 1,4
над НАТО – 1,4
над беспределом – 1,4
над агрессорами из Украины – 0,7
После знакомства с результатами комплексного опроса ордловцев у меня остался только один вопрос.
И он адресован не им, а В.Зеленскому.
Зачем В.Зеленский хочет интеграции Украины с ОРДЛО? Причем именно сейчас?
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