"Нам морочат голову!" Забужко разгромила Зеленского за пресс-марафон

Известная украинская писательница и поэтесса Оксана Забужко назвала пресс-марафон президента Владимира Зеленского шоу, которым людей отвлекают от настоящих проблем.

Своим мнением она поделилась в интервью "Фактам", раскритиковав такой ход главы государства.

"Вот сейчас всех интересует, на сколько Зеленский переиграл Фиделя Кастро во время пресс-марафона.Тогда как на самом деле весь этот марафон не имеет абсолютно никакого значения. Задание Зеленского — создание дымовой завесы. Он ее и создает. Нам показывают шоу и морочат голову", – сказала она.

Забужко разгромила Зеленского за пресс-марафон Википедия

При этом, писательница призналась, что даже не смотрела конференцию. "Нет. Для меня это был день присуждения Нобелевской премии по литературе", – пояснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Забужко заявила, что мир между Украиной и Россией на кремлевских условиях станет самоубийством для нашего государства.

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