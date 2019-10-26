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26 октября • обновлено в 12:39
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"Нам морочат голову!" Забужко разгромила Зеленского за пресс-марафон

1.8т Читать материал на украинском

Известная украинская писательница и поэтесса Оксана Забужко назвала пресс-марафон президента Владимира Зеленского шоу, которым людей отвлекают от настоящих проблем.

Своим мнением она поделилась в интервью "Фактам", раскритиковав такой ход главы государства.

"Вот сейчас всех интересует, на сколько Зеленский переиграл Фиделя Кастро во время пресс-марафона.Тогда как на самом деле весь этот марафон не имеет абсолютно никакого значения. Задание Зеленского — создание дымовой завесы. Он ее и создает. Нам показывают шоу и морочат голову", – сказала она.

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Забужко разгромила Зеленского за пресс-марафон

Забужко разгромила Зеленского за пресс-марафон

Википедия

При этом, писательница призналась, что даже не смотрела конференцию. "Нет. Для меня это был день присуждения Нобелевской премии по литературе", – пояснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Забужко заявила, что мир между Украиной и Россией на кремлевских условиях станет самоубийством для нашего государства.

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Тема
Пресс-марафон Владимира Зеленского
Персоны
Оксана Забужко Владимир Зеленский
Место
Украина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну да, это было шоу. Но похоже они больше ничего не умеют делать, как и все предыдущие правители за 30 лет нэзалэжности.
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