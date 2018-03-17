Заехал на заправку. Иду рассчитываться. Подхожу к кассе. Возле кассы стоит милая девушка в униформе.
- Вы курите? - спрашивает она.
- Нет, я читаю, - отвечаю я ей.
- Чтоооооо? - явно удивляется она.
- Что читаю? Светлану Алексиевич "Время секонд хенд".
- Я серьезно.
- И я не шучу.
- А курите?
- Никогда не курил. А вы читаете?
- Я? Нет. Редко. Но... Нет, не читаю.
- А Вы попробуйте, - советую я, - это полезней, чем курить. Затягивает и не является вредной привычкой.
- Кем Вы работаете? - спрашивает она.
- Нардепом, - отвечаю я. - А Вы?
- Промоутером. Вы с юмором, - делает вывод она.
- Но на счет чтения я не шучу, - подтверждаю я.
- И что же посоветуете почитать?
Я поинтересовавшись ее предпочтениями даю ей несколько наименований. Она, улыбаясь, фиксирует их на телефоне.
- Если мне понравится, то как я могу Вам сказать спасибо? Могу позвонить. Давайте свой телефон, - продолжая обаятельно улыбаться, говорит она.
- Увы, я глубоко и безнадежно женат, - отвечаю я ей, - меня ждут жена, трое детей, кот и государственные дела.
- Вы все же шутник, - резюмирует она.
Я рассчитываюсь на кассе и еду по своим делам. Она остается на заправке. Но мы оба улыбаемся и настроение у нас обоих позитивное. По крайней мере я надеюсь на это. Хорошего вечера и вам!
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