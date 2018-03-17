Заехал на заправку. Иду рассчитываться. Подхожу к кассе. Возле кассы стоит милая девушка в униформе.

- Вы курите? - спрашивает она.

- Нет, я читаю, - отвечаю я ей.

- Чтоооооо? - явно удивляется она.

- Что читаю? Светлану Алексиевич "Время секонд хенд".

- Я серьезно.

- И я не шучу.

- А курите?

- Никогда не курил. А вы читаете?

- Я? Нет. Редко. Но... Нет, не читаю.

- А Вы попробуйте, - советую я, - это полезней, чем курить. Затягивает и не является вредной привычкой.

- Кем Вы работаете? - спрашивает она.

- Нардепом, - отвечаю я. - А Вы?

Новости Крым спустя четыре года оккупации

- Промоутером. Вы с юмором, - делает вывод она.

- Но на счет чтения я не шучу, - подтверждаю я.

- И что же посоветуете почитать?

Я поинтересовавшись ее предпочтениями даю ей несколько наименований. Она, улыбаясь, фиксирует их на телефоне.

- Если мне понравится, то как я могу Вам сказать спасибо? Могу позвонить. Давайте свой телефон, - продолжая обаятельно улыбаться, говорит она.

- Увы, я глубоко и безнадежно женат, - отвечаю я ей, - меня ждут жена, трое детей, кот и государственные дела.

- Вы все же шутник, - резюмирует она.

Я рассчитываюсь на кассе и еду по своим делам. Она остается на заправке. Но мы оба улыбаемся и настроение у нас обоих позитивное. По крайней мере я надеюсь на это. Хорошего вечера и вам!