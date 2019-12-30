"За родину, за Путина": писатель назвал главное отличие россиян от украинцев

Украинское общество по своему менталитету склонно к демократической анархии запорожских казаков, тогда как россияне запрограммированы на обожание царя.

Об этом в эфире ObozTV рассказал известный украинский писатель Андрей Курков, комментируя ментальные отличия между украинцами и россиянами.

"Украинцы разных этнических происхождений переняли от Украины матрицу социально-политического поведения, которая существовала в 15-16 столетии. Это матрица демократической анархии казачества – территории, которую можно считать страной, но которая не имела фиксированных границ, собственной валюты, рассчитывалась между собой серебром из Польши, золотом из Турции, талерами из Германии. Одновременно имела выборы гетмана, военную юстицию, военные суды и так далее", – пояснил Курков.

"Все это противопоставляется типичной российской матрице монархии, которая программирует в человеке обожание царя. А когда от царя устают, россияне убивают этого царя и обожествляют следующего", – отметил он.

По словам писателя, это "индивидуалистическая ментальность против коллективной".

Курков также отметил, что президент РФ Владимир Путин делает все, "чтобы россияне поняли, что он их батюшка и защитник".

"Столько врагов у России, как сейчас показывает российское телевидение, еще никогда не было даже во времена Советского Союза. Это означает, что если есть враг, его надо, с одной стороны, бояться, остерегаться, а с другой стороны – объединяться вокруг царя и защищать отечество. Эта схема работает. Раньше "за родину, за Сталина", теперь "за родину, за Путина", – заявил он.

ridus.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский политолог Станислав Белковский спрогнозировал, что украинский и российский народы смогут помириться через 15 лет, как это было в случае с Францией и Германией, тоже воевавших между собой.

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