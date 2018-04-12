ЮНЕСКО будет бороться с крымскими оккупантами: принято решение

ЮНЕСКО приняло решение, позволяющее разместить мониторинговую миссию в аннексированном Крыму для борьбы за сохранение культурного наследства.

Мониторинговая миссия также будет отстаивать права на образование и охрану памятников культуры, написал в своем Twitter министр иностранных дел Павел Климкин.

"Только что исполнительный совет ЮНЕСКО принял важное решение относительно Крыма. Это фактически возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за образовательные права, науку, охрану памятников культуры в Крыму, в том числе Ханского дворца. Не дадим оккупационной власти разграбить и уничтожить украинское достояние!" - подчеркнул он.

Щойно Виконрада ЮНЕСКО ухвалила важливе рішення щодо Криму.Це фактично можливість для розміщення моніторингової місії і боротьби за освітні права, науку,охорону пам'яток культури в Криму, у тч Ханського палацу.Не дамо окупаційній владі розграбувати та знищити українське надбання! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 апреля 2018 г.

Как сообщал "Обозреватель", во время строительства Керченского моста была найдена античная керамика, которую оккупанты присвоили себе.