УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

ЮНЕСКО будет бороться с крымскими оккупантами: принято решение

1.4тЧитать новость на украинском

ЮНЕСКО приняло решение, позволяющее разместить мониторинговую миссию в аннексированном Крыму для борьбы за сохранение культурного наследства.

Мониторинговая миссия также будет отстаивать права на образование и охрану памятников культуры, написал в своем Twitter министр иностранных дел Павел Климкин.

"Только что исполнительный совет ЮНЕСКО принял важное решение относительно Крыма. Это фактически возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за образовательные права, науку, охрану памятников культуры в Крыму, в том числе Ханского дворца. Не дадим оккупационной власти разграбить и уничтожить украинское достояние!" - подчеркнул он.

Как сообщал "Обозреватель", во время строительства Керченского моста была найдена античная керамика, которую оккупанты присвоили себе.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Павел Климкин
Место
Украина
Поделиться в Facebook

Наши блоги