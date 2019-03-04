Взяли за мат: Климент раскрыл скандальные подробности задержания в Крыму

Архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент заявил, что его задержание произошло с целью очернить его имя перед поездкой к украинскому политзаключенному Павлу Грибу.

Об этом сообщает "Крым.Реалии". Климент добавил, что опасность преследования со стороны российских силовиков в аннексированном Крыму сохраняется, а дело против него не закрыли.

"Цель — очернить мое имя. Мол, посмотрите, кто ездит к украинцам в тюрьме: вор, который крадет сам у себя, и церковник, который ходит по улицам и матерится на людей. Сейчас административное дело, которое висит надо мной, не закрыто", — сказал он.

"Есть заявление о том, что я нецензурно выражался на рынке, этого свидетеля приводили в участок полиции, он обычный бездомный. Мы все смеялись, когда он вышел из отделения полиции и начал материться", — рассказал Климент.

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Он отметил, что не исключает дальнейших действий российских силовиков.

"Опасность моего преследования сохраняется. Я не в силах предсказать, что они придумают дальше, чтобы уничтожить меня как архиерея Крымской епархии в Крыму. Если мы посмотрим на дела украинских политзаключенных, то увидим, что сначала во многих этих делах появляется административный протокол. По отдельным делам, например, у Андрея Захтея и Евгения Панова, даже аналогичный тому, который должны были оформить на меня — нецензурная лексика в публичном месте", — сказал архиепископ.

Архиепископ Климент Крым.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 марта оккупанты в Крыму задержали, а затем отпустили архиепископа Климента.

По словам адвоката Николая Полозова, российские силовики отпустили Климента без составления протокола и предъявления обвинений.

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