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15 сентября • обновлено в 23:36
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"Взяли в круг 30 человек": избитый в Харькове подросток рассказал, как все было

1.2т Читать материал на украинском

В центре города Харьков, где днем толпа мужчин избила парня, который заступился за свою подругу, посчитав его участником "Марша равенства", который проходил ранее днем, 15 сентября.

Сообщение пострадавшего опубликовал Telegram-канал "Типичный Харьков". Парень отмечает, что инцидент произошел уже после всех мероприятий, связанных с маршем, и он к нему не имеет никакого отношения.

"Мы с Юлей гуляли по парку Шевченка, как кто-то подошел и харкнул Юле на волосы. Я за нее заступился, начал орать, мол, какого х*я ты в*срал, герой. Так сними капюшон и очки тогда. Меня взяли в круг человек 30 и не выпускали. Когда я с девушкой прорывался, меня сразу еб*нуло человека три, моментально распылили газ в глаза. Я убегал минут пять и все эти пять минут меня били", – рассказывает он.

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Пострадавший также обвинил полицию в бездействии, по его словам, правоохранители видели происходящее, но не помогли ему. При этом, парня повалили на землю и продолжали бить. Досталось случайной проходящей женщине, которая помогла пострадавшему бежать, ее ударили кулаком по лицу.

"Взяли в круг 30 человек": избитый в Харькове подросток рассказал, как все было

Очень эмоциональное видео на происходящее опубликовала и подруга Юлия, которую защищал парень. (Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Харькове, в воскресенье, 15 сентября, из-за "Марша равенства" перекрыли площадь Свободы, что вызвало возмущение у местных жителей.

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Место
Украина
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Это Украина детка...
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