Выходные в сентябре: сколько будут отдыхать украинцы

Для работников с пятидневной рабочей неделей в сентябре будет девять выходных и 21 рабочий день.
Согласно Кодексу законов о труде, дополнительные праздничные и нерабочие дни в сентябре не установлены.
Таким образом, выходные выпадают на 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 сентября.
Отметим, что начало учебного года (День знаний) в этом году выпадает на воскресенье, 1 сентября.
Кроме того, в сентябре будет несколько профессиональных праздников, среди которых:
1 сентября - День предпринимателя
8 сентября - День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности
8 сентября - Международный день солидарности журналистов
13 сентября - День программиста
14 сентября - День украинского кино
14 сентября - День физкультуры и спорта
15 сентября - День работника леса
27 сентября - День туризма
30 сентября - Международный день переводчика
30 сентября - Всеукраинский день библиотек
ukranews.com
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство социальной политики показало график праздничных дней в 2020 году для украинцев.
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