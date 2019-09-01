Выходные в сентябре: сколько будут отдыхать украинцы

Для работников с пятидневной рабочей неделей в сентябре будет девять выходных и 21 рабочий день.

Согласно Кодексу законов о труде, дополнительные праздничные и нерабочие дни в сентябре не установлены.

Таким образом, выходные выпадают на 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 сентября.

Отметим, что начало учебного года (День знаний) в этом году выпадает на воскресенье, 1 сентября.

Кроме того, в сентябре будет несколько профессиональных праздников, среди которых:

1 сентября - День предпринимателя

8 сентября - День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности

8 сентября - Международный день солидарности журналистов

13 сентября - День программиста

14 сентября - День украинского кино

14 сентября - День физкультуры и спорта

15 сентября - День работника леса

27 сентября - День туризма

30 сентября - Международный день переводчика

30 сентября - Всеукраинский день библиотек

ukranews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство социальной политики показало график праздничных дней в 2020 году для украинцев.

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