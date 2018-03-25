Выходные на майские праздники: сколько будут отдыхать украинцы

В 2018 году майские праздники продлятся дольше. Всего в этом месяце у украинцев будет 11 выходных.

Такие данные доступны в календаре выходных, составленному Министерством социальной политики.

Так, в мае украинцы будут иметь три дополнительных выходных дня - 1, 9 и 28 мая.

В частности, День международной солидарности трудящихся - 1 мая приходится на будний день (вторник), поэтому принято решение перенести рабочий день понедельника (30 апреля) на субботу (5 мая). Таким образом, украинцы будут отдыхать в такие дни: 28, 29, 30 апреля и 1 мая.

День победы - 9 мая приходится на среду и по предварительным данным это будет выходным днем.

День Святой Троицы припадает на 27 мая – воскресенье, соответственно выходной переносится и на понедельник – 28 мая. Таким образом, у украинцев будет целых 3 выходных подряд – 26, 27 и 28 мая.

Также стоит отметить, что рабочие дни 5 и 8 мая будут сокращены на 1 час.

Как сообщал "Обозреватель", в Украине Пасха-2018 приходится на первую неделю апреля. Она является государственным праздником, поэтому предусматривается дополнительный выходной. В этом году будет три выходных с 7 по 9 апреля.