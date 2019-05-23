"Выглядит очень мутно!" Выяснились новые детали о возможных переговорах с "Л/ДНР"

Информация об опросе украинских военных об отношении к переговорам с террористами "Л/ДНР" подтвердилась в нескольких источниках.

Такие телеграммы разослали только части подразделений, сообщил волонтер и основатель фонда "Повернися живим" Виталий Дейнега в Facebook организации.

Он подчеркнул, что рассылка телеграмм с таким неоднозначным заданием происходила сразу после назначения Руслана Хомчака новым начальником Генштаба ВСУ.

"Эта история выглядит чрезвычайно мутно. Это происходило на фоне принятия должности нового руководства Генерального штаба. И в этот момент много офицеров находились там и не могли ответить. В документе указаны были даты еще с прошлым руководством", – пояснил Дейнега.

Документ Повернися живим

Он подчеркнул, что на совещании, на которое ссылались в телеграмме, не обсуждались вопросы переговоров с "ДНР" и проводилось оно при предыдущем руководителе Генштаба Муженко. Сообщается также, что ныне это распоряжение отменено, а значит телеграмма не имеет никакой силы.

Иллюстрация politeka

"Там обсуждали вопрос отношения людей (гражданских, а не военных) к прямым переговорам с Россией. Но повторюсь: информация подтверждена официально", – отметил волонтер.

Как писал OBOZREVATEL:

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