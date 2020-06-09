Главная Новости
9 июня • обновлено в 07:29
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

ВСУ уничтожили наемников России на Донбассе: у врага большие потери

755
Читать материал на украинском

В понедельник, 8 июня, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты пошли в атаку и понесли потери. По данным разведки, уничтожено трое террористов.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что один украинский защитник получил ранения во время обстрелов. Вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток 11 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил такие обстрелы:

  • неподалеку Новотроицкого оккупанты обстреляли наши позиции с использованием 82 мм минометов и станковых противотанковых гранатометов.

  • Такие же гранатометы враг задействовал возле Марьинки.

  • По защитникам Водяного агрессор вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

  • Защитников Богдановки обстреливал из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

ru.slovoidilo.ua

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" российские наемники дважды открывали огонь по опорным пунктам Объединенных сил вблизи Орехового. Для обстрелов оккупанты применяли минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

По позициям неподалеку Новолуганского враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по окрестностям Новоалександровки – из ручных противотанковых гранатометов. Возле населенных пунктов Хутор Свободный и Майское противник применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Ранее OBOZREVATEL писал, что тендер на ремонт двигателей для военно-транспортных самолетов Ил-76МД выиграло "Украинско-российское авиаремонтное предприятие".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 27 462.

    Вылечились: 12 195. Умерли: 797.

  • В мире заболели более 7,1 млн человек, погибли – больше 407 тысяч.

  • В ВОЗ заявили, что ситуация с пандемией коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она становится все хуже.

  • Минздрав назвал регионы Украины, не готовые к ослаблению карантина.

  • Ученые выяснили, что каждый пятый зараженный COVID-19 является суперраспространителем.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги