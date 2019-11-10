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10 ноября • обновлено в 15:00
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Путин, держись! ВСУ получили мощную боевую систему: фото и характеристики

4.2т Читать материал на украинском

Вооруженные силы Украины получили новую реактивную систему залпового огня "Верба" украинского производства.

Об этом сообщает информагенство Министерства обороны Украины "АрмияInform" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Уже в 2019 году будут сформированы первые штатные подразделения, на вооружение которых поступит данная система. Серийное производство РСЗО "Верба" будет осуществляться на государственном предприятии "Шепетовский ремонтный завод".

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ВСУ получили РСЗО "Верба"

ВСУ получили РСЗО "Верба"

Укроборонпром

Новая украинская РСЗО "Верба" является модернизированной версией советской 122-мм РСЗО 9К51 "Град". Модернизация разработана Харьковским конструкторским бюро им. А. Морозова.

По словам разработчиков, РСЗО оборудована цифровыми системами, позволяющими управлять огнём, вести прицеливание и управлять процессом перезарядки в автоматическом режиме, не выходя из кабины. Боекомплект состоит из 40 реактивных снарядов калибра 122 мм с дальностью поражения целей до 40 км. Перезарядка полного пакета занимает до 10 минут.

ВСУ получили РСЗО "Верба"

ВСУ получили РСЗО "Верба"

Укроборонпром

Согласно заявлению украинского военного ведомства, машины РСЗО оборудуются современными системами цифровой связи для защищенной передачи информации.

Всего на вооружение приняты 33 единицы боевой техники, кроме "Вербы". Это, в частности, станция контрбатарейной борьбы "Зоопарк-3", комплекс автоматизированного управления огнем артиллерии "Оболонь-А", боевая машина "Оса-АКМ", бронеавтомобиль "БАРС-8".

ВСУ получили боевую систему "Верба"

ВСУ получили боевую систему "Верба"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ впервые испытали на учениях командный пункт "Ореанда".

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Тема
вооружения
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Podyu Roman
Podyu Roman
ВЕРБОЙ по сракам москалям!
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Умеют смешить вислоухие. Недаром у них клоун гидрант
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Podyu Roman
Podyu Roman
Xозяин Xoxлов, вова хоть в пупок не целует.
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Фролов Олег
Фролов Олег
А если в ответ прилетит РСЗО с дальностью 90 км? Писатели, аккуратно со словами, а то ведь действительно Путин испугается
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Podyu Roman
Podyu Roman
Фролов Олег, получите в ответ РСЗО 130+ км. С самонаведением
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