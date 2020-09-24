ВСУ похвастались новыми кадрами учений с конвертопланами Osprey. Фото и видео

В сети появилось очередное зрелищное видео отработки десантирования спецназовцев 8-го полка ССО ВСУ и их американских коллег из конвертопланов CV-22B Osprey.

Ролик обнародовали на Telegram-канале "Новости ВСУ", уточнив, что он был снят в Хмельницкой области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Между тем пресс-служба Командования ССО ВСУ в Facebook рассказала подробности масштабных совместных учений армий Украины и стран НАТО. В частности, группы специального назначения десантировались в разных точках незнакомой местности специальными методами, в том числе "rappeling" (быстрый спуск на веревке), и отработали продвижение в условный тыл врага.

Кроме того, воины выполняли разноплановые задачи, которые включали в себя тактические, специальные, медицинские и другие аспекты. При этом группы взаимодействовали между собой и в конечном итоге работали над совместным заданием в определенной точке.

"Отработка этих задач вместе с иностранными коллегами позволила нашим воинам продемонстрировать уникальные для ВСУ боевые способности, которые позволяют нам в дальнейшем выполнять задание вместе с мировыми лидерами Сил спецопераций стран Альянса и их партнеров", – отметили украинские защитники.

Также армейцы ВСУ обнародовали еще одно уникальное видео с учений "Объединенные усилия – 2020" – момент дозаправки в воздухе конвертопланов Osprey CV-22. Ее проводили во время полета над Черным морем.

Как сообщал OBOZREVATEL: