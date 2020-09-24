ВСУ похвастались новыми кадрами учений с конвертопланами Osprey. Фото и видео
Силы спецопераций провели очередную тренировку с коллегами из США на Хмельнитчине
Кроме того, воины показали, как летательные аппараты дозоправляли в воздухе
Также в слаживании участвовали вертолеты
В сети появилось очередное зрелищное видео отработки десантирования спецназовцев 8-го полка ССО ВСУ и их американских коллег из конвертопланов CV-22B Osprey.
Ролик обнародовали на Telegram-канале "Новости ВСУ", уточнив, что он был снят в Хмельницкой области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Между тем пресс-служба Командования ССО ВСУ в Facebook рассказала подробности масштабных совместных учений армий Украины и стран НАТО. В частности, группы специального назначения десантировались в разных точках незнакомой местности специальными методами, в том числе "rappeling" (быстрый спуск на веревке), и отработали продвижение в условный тыл врага.
Кроме того, воины выполняли разноплановые задачи, которые включали в себя тактические, специальные, медицинские и другие аспекты. При этом группы взаимодействовали между собой и в конечном итоге работали над совместным заданием в определенной точке.
"Отработка этих задач вместе с иностранными коллегами позволила нашим воинам продемонстрировать уникальные для ВСУ боевые способности, которые позволяют нам в дальнейшем выполнять задание вместе с мировыми лидерами Сил спецопераций стран Альянса и их партнеров", – отметили украинские защитники.
Также армейцы ВСУ обнародовали еще одно уникальное видео с учений "Объединенные усилия – 2020" – момент дозаправки в воздухе конвертопланов Osprey CV-22. Ее проводили во время полета над Черным морем.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в рамках многонациональных военных учений "Объединенные усилия-2020" в Украину прибыла авиация НАТО. В частности, конвертопланы Bell V-22 Osprey и военно-транспортные самолеты Lockheed C-130 Hercules были замечены в Виннице.
Кроме того, Bell V-22 Osprey приземлились и на аэродроме под Львовом.
А 20 сентября конвертопланы Osprey заметили на Житомирщине.
23 сентября тяжелая американская авиация – конвертопланы Ospray – пролетела над Киевом.
Напомним, что конвертопланы Osprey являются гибридом самолета и вертолета и не имеют аналогов в мире.
Сейчас указанная машина находится на вооружении Корпуса морской пехоты США и американских Сил специальных операций.
На российском пропагандистском телевидении посвятили целый сюжет прибытию в Украину авиации НАТО.