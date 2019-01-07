''Всегда искал истину'': мама Епифания раскрыла неизвестные данные о главе ПЦУ

Нынешний глава Православной церкви Украины Епифаний вырос без отца и учился по ночам.

Об этом ТСН рассказала его мать Вера Богданюк. По ее словам, маленького сына впервые в церковь привела бабушка, а рос он без отца и никогда в детстве даже не говорил слово "папа".

Дело в том, что отец бросил его еще в самом детстве. Несмотря на все сложности, Епифаний рос добрым и трудолюбивым ребенком.

"Из года добрый ребенок, его не за что поругать. Если он днем помогал по хозяйству, ночью — до двух часов уроки изучал", — вспоминает женщина.

Священником он решил стать в 10 классе. Монашескую судьбу избрал после смерти духовного наставника из Ривно — митрополита Даниила. Тогда он поехал учиться в Грецию. Звонок оттуда, признается мать, для нее стало ударом.

Вере Богданюк — 61 год, половину жизни проработала в колхозе. Сейчас на пенсии.

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