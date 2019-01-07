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''Всегда искал истину'': мама Епифания раскрыла неизвестные данные о главе ПЦУ

4.1тЧитать материал на украинском

Нынешний глава Православной церкви Украины Епифаний вырос без отца и учился по ночам.

Об этом ТСН рассказала его мать Вера Богданюк. По ее словам, маленького сына впервые в церковь привела бабушка, а рос он без отца и никогда в детстве даже не говорил слово "папа".

Дело в том, что отец бросил его еще в самом детстве. Несмотря на все сложности, Епифаний рос добрым и трудолюбивым ребенком.

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"Из года добрый ребенок, его не за что поругать. Если он днем помогал по хозяйству, ночью — до двух часов уроки изучал", — вспоминает женщина.

''Всегда искал истину'': мама Епифания раскрыла неизвестные данные о главе ПЦУ

Священником он решил стать в 10 классе. Монашескую судьбу избрал после смерти духовного наставника из Ривно — митрополита Даниила. Тогда он поехал учиться в Грецию. Звонок оттуда, признается мать, для нее стало ударом.

Вере Богданюк — 61 год, половину жизни проработала в колхозе. Сейчас на пенсии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томосо предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

  • Он поздравил украинцев с наступлением исторического события и отметил, что к этому дню Украина и ее правители шли много веков, начиная от князя Владимира и княгини Ольги.

  • Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса.

  • 6 января текст-оригинал Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины вручили предстоятелю Православной церкви Украины Митрополиту Киевскому Епифанию.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Митрополит Епифаний
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rercjd Micha
rercjd Micha
Филарет сегодня: Украина Митрополия, а не патриархат! Митрополия в Константинопольском патриархате! Далее: "...получением Томоса об автокефалии украинской церкви большая часть православных церквей войдет в общение с ней."- решил Филарет. Ну а как же сербская православная церковь? русская? польская? болгарская? да и пока НИКТО не признал СЦУ канонической, даже грузинская! Ох, и передёргивает Филарет! Ну, а это совсем зрада зрадная: "Раз мы православные, то должны держаться единства...В том числе и российская, потому что другого пути нет. ”, – подчеркнул Филерет.
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
rercjd Micha, кацап, купи у гундяйки папирос-ты до Томоса еще не дорос!
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