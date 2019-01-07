''Всегда искал истину'': мама Епифания раскрыла неизвестные данные о главе ПЦУ

Нынешний глава Православной церкви Украины Епифаний вырос без отца и учился по ночам.
Об этом ТСН рассказала его мать Вера Богданюк. По ее словам, маленького сына впервые в церковь привела бабушка, а рос он без отца и никогда в детстве даже не говорил слово "папа".
Дело в том, что отец бросил его еще в самом детстве. Несмотря на все сложности, Епифаний рос добрым и трудолюбивым ребенком.
"Из года добрый ребенок, его не за что поругать. Если он днем помогал по хозяйству, ночью — до двух часов уроки изучал", — вспоминает женщина.
Священником он решил стать в 10 классе. Монашескую судьбу избрал после смерти духовного наставника из Ривно — митрополита Даниила. Тогда он поехал учиться в Грецию. Звонок оттуда, признается мать, для нее стало ударом.
Вере Богданюк — 61 год, половину жизни проработала в колхозе. Сейчас на пенсии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томосо предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
Он поздравил украинцев с наступлением исторического события и отметил, что к этому дню Украина и ее правители шли много веков, начиная от князя Владимира и княгини Ольги.
Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса.
6 января текст-оригинал Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины вручили предстоятелю Православной церкви Украины Митрополиту Киевскому Епифанию.
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