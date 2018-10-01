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''Все в шоке'': Порошенко удивил своим появлением на свадьбе в Харькове. Видеофакт

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Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Харьков стал внезапным гостем на свадьбе.

Соответствующее видео обнародовал в Twitter пользователь с ником "Кардинал SoF", а фотографии президента с молодоженами опубликованы на официальном сайте главы страны.

"Ого! Гуляют свадьбу в Харькове, мимо едет кортеж, останавливается, из него выходит ПАП (Петр Алексеевич Порошенко. - Ред.) и приветствует молодоженов! Все в шоке", - написал блогер.

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''Все в шоке'': Порошенко удивил своим появлением на свадьбе в Харькове. Видеофакт

president.gov.ua

''Все в шоке'': Порошенко удивил своим появлением на свадьбе в Харькове. Видеофакт

president.gov.ua

"Кого на свадьбу пригласили? Да мы так, скромно, - родственников и президента", "Супер!" "Благословил", "А он со стороны жениха или невесты?" "Классно", - пишут в комментариях под постом.

''Все в шоке'': Порошенко удивил своим появлением на свадьбе в Харькове. Видеофакт
''Все в шоке'': Порошенко удивил своим появлением на свадьбе в Харькове. Видеофакт
''Все в шоке'': Порошенко удивил своим появлением на свадьбе в Харькове. Видеофакт
''Все в шоке'': Порошенко удивил своим появлением на свадьбе в Харькове. Видеофакт
''Все в шоке'': Порошенко удивил своим появлением на свадьбе в Харькове. Видеофакт
''Все в шоке'': Порошенко удивил своим появлением на свадьбе в Харькове. Видеофакт
''Все в шоке'': Порошенко удивил своим появлением на свадьбе в Харькове. Видеофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петра Порошенко застукали в рейсовом самолете. Он летал из Лондона в Киев в бизнес-классе компании British Аirways как частное лицо, чем удивил других пассажиров.

Персона
Петр Порошенко
Место
УкраинаХарьков
Объекты
свадьбафотографиивидео
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
быдлы хохложопые. вот это новость, хрюкайте падлы. а свин просто бухануть захотел. молодые ему и нахер не нужны. голосуйте за хряка...
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Порошенко без зубов будет лучше выглядеть, за приезд на оккупированную им земмлю...)) Нацисты бандеры огребут по полной за оккупацию..
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Федоров Федор
Федоров Федор
Никакого креатива у порося)))Пытается жалко подражать двум самым влиятельным призедентам в мире.Одному красным галстухом,другому визитами на свадьбу или открытием моста/туннеля/клочка дороги и т.п.Только масштаб не тот и жалкие потуги подражания вызывают жалость.
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