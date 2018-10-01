''Все в шоке'': Порошенко удивил своим появлением на свадьбе в Харькове. Видеофакт

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Харьков стал внезапным гостем на свадьбе.

Соответствующее видео обнародовал в Twitter пользователь с ником "Кардинал SoF", а фотографии президента с молодоженами опубликованы на официальном сайте главы страны.

"Ого! Гуляют свадьбу в Харькове, мимо едет кортеж, останавливается, из него выходит ПАП (Петр Алексеевич Порошенко. - Ред.) и приветствует молодоженов! Все в шоке", - написал блогер.

president.gov.ua

president.gov.ua

Ого! Гуляють весілля у Харкові, повз їде кортеж, зупиняється, з нього виходить ПАП, та вітає молодят!)) Усі в шоці, гг! pic.twitter.com/n6mYLm9SVR — Кардинал SoF (@sofnesk) 30 вересня 2018 р.

"Кого на свадьбу пригласили? Да мы так, скромно, - родственников и президента", "Супер!" "Благословил", "А он со стороны жениха или невесты?" "Классно", - пишут в комментариях под постом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петра Порошенко застукали в рейсовом самолете. Он летал из Лондона в Киев в бизнес-классе компании British Аirways как частное лицо, чем удивил других пассажиров.