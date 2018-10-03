''Все россияне одинаковые!'' Украинцы ополчились против актера-добровольца Пашинина

Российский актер Анатолий Пашинин, который пошел воевать в рядах Украинской добровольческой армии (УДА), заявил, что украинские спецслужбы регулярно угрожают ему и прослушивают телефон.

В связи с этим OBOZREVATELрешил поинтересоваться у читателей, доверяют ли они Пашинину и как в целом относятся к инциденту (всего проголосовали 4,5 тысяч респондентов).

Так, 46% заявили, что если это и правда, то "значит, у СБУ есть основания для подозрений. Все россияне одинаковые".

Анатолий Пашинин

Еще 22% назвали обвинения Пашинина бредом. Они уверены, что актер "уже не знает, как привлечь к себе внимание".

В то же время каждый третий респондент (32%) считает, что его слова похожи на правду. "Сотрудников СБУ надо наказать", - заявили они.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне комбат рассказал правду о "герое". По его словам, Пашинин отвоевал в рядах Украинской добровольческой армии (УДА) около двух месяцев, и уже более года является только частью информационной кампании против РФ.