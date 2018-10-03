МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

''Все россияне одинаковые!'' Украинцы ополчились против актера-добровольца Пашинина

3.8тЧитать материал на украинском

Российский актер Анатолий Пашинин, который пошел воевать в рядах Украинской добровольческой армии (УДА), заявил, что украинские спецслужбы регулярно угрожают ему и прослушивают телефон.

В связи с этим OBOZREVATELрешил поинтересоваться у читателей, доверяют ли они Пашинину и как в целом относятся к инциденту (всего проголосовали 4,5 тысяч респондентов).

Так, 46% заявили, что если это и правда, то "значит, у СБУ есть основания для подозрений. Все россияне одинаковые".

Анатолий Пашинин

Анатолий Пашинин

Новости
"Мы — колония!" Пашинин жестко высказался об Украине

Еще 22% назвали обвинения Пашинина бредом. Они уверены, что актер "уже не знает, как привлечь к себе внимание".

В то же время каждый третий респондент (32%) считает, что его слова похожи на правду. "Сотрудников СБУ надо наказать", - заявили они.

''Все россияне одинаковые!'' Украинцы ополчились против актера-добровольца Пашинина

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне комбат рассказал правду о "герое". По его словам, Пашинин отвоевал в рядах Украинской добровольческой армии (УДА) около двух месяцев, и уже более года является только частью информационной кампании против РФ.

Читайте все новости по теме "Опросы Обозревателя" на OBOZREVATEL.

Темы
Опросы ОбозревателяРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолий Пашинин
Место
Украина
Объект
Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
4
8
Смешно
6
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Dell Alex
Dell Alex
Москали - они и в Африке - москали )) За редким исключением )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
😮😱🡆 snip.li/DpszH 🡄😱😮
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Костюк Олександр
Костюк Олександр
Блть, скільки можна ліпити з московської агентури фейкових героїв? Вам мало Савченко? Грішіна-Семенченко? Тисячі СПРАВЖНІХ добровольців, які в 2014-му стали до лав ЗСУ та Нацгвардії, поранені, вбиті, реально воювали - нікому не відомі. Зате всі наші ЗМІ піарять московського підора, який місяць потусувався біля приватного добробата.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги