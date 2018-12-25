Время сдавать деньги: психолог рассказала, как избежать школьной травли

В преддверии Нового года родителям стоит заранее обсудить вопрос сдачи денег на школьные мероприятия. Это позволит не допустить повторения скандальной харьковской истории травли ребенка учительницей.

Об этом в эфире ObozTV рассказала психолог Наталья Шестак. Она подчеркнула, что в сегодняшнее непростое время не у каждой семьи есть возможность выделять на школьные утренники крупные суммы.

"Были времена, когда была стабильность и мы как-то понимали, кто может себе что позволить. Сейчас у нас нет такого понимания. Поэтому обсуждение этой суммы заранее приведет к знанию, кто как живет. Это будет дополнительная полезная информация для преподавателей", – уточнила Шестак.

Психолог также добавила, что подобные обсуждения не должны проходить за три дня до праздничного утренника. Такие вопросы нужно решать минимум за месяц.

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