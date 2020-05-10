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11 мая • обновлено в 01:06
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Врачи скорой на Львовщине взбунтовались из-за премии за работу с коронавирусными больными

1.8т
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Врачи скорой помощи на Львовщине взбунтовались из-за неравного распределения премий за работу с коронавирусными больными.

Как сообщает ТСН.Тиждень, причиной возмущения стало то, что обещанную правительством тройную зарплату, как утверждают, получили единицы, а пациентов с COVID-19 или подозрением возили почти все.

"Люди, которые выезжают на обычных бригадах, гораздо больше рискуют, чем коронавирусные", – заверила врач Львовской станции скорой медицинской помощи Галина Сусол.

На Львовщине взбунтовались медики скорой

На Львовщине взбунтовались медики скорой

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"Больные сами не хотят, чтобы к ним выезжали коронавирусные бригады, потому что они потом имеют проблемы с соседями, они лгут, не говорят о температуре", – отметила фельдшер Ярослав Циж.

Также медики скорой утверждают, что до сих пор не защищены и вынуждены покупать защиту за свой счет, тогда как чиновники убеждают – защита есть, премии получили все, кто заработал.

"Если был факт оказания медицинской помощи пациенту с положительным ПЦР-тестом, то это является основанием для выплаты премиальных", – заверил заместитель руководителя департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.

С начала недели коронавирусные цифры на Львовщине начали стремительно расти, что ставит под угрозу выход из карантина области наравне со всей страной. Среди инфицированных более ста медиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 10 мая во Львовской области зарегистрировано 753 случая заболевания на коронавирус, всего в Украине – 15232.

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Львов
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Бред какой-то: работа врача изначально является работой с повышенной опасностью и рискованной заразиться какой-то болезнью. Даже психиатры перенимают чудаковатые черты характера от своих пациентов.
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