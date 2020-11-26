Известный врач призвал ввести локдаун в Украине, пока не стало поздно

Локдаун в Украине следует вводить до того, как наступит коллапс медицинской системы.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов. "Локдаун нужно будет ввести до того, как наступит полный коллапс. Когда он наступил, уже бесполезно вводить", – заявил он.

По его словам, принимать решение о конкретных сроках введения локдауна необходимо на основе данных "о загрузке больниц, об обеспеченности врачами, о статистике заболеваемости".

"Поэтому конкретный срок мне трудно назвать. Но то, что это надо сделать – это несомненно. Я говорю как врач, экономисты пусть высказывают свою точку зрения. А дальше принимаем решение: или продолжаем работать и заболеет и умрет большее количество людей за это время, потому что медицина не справится, или вводим локдаун", – подчеркнул медик.

Как писал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что жесткий карантин в Украине необходимо ввести в самое ближайшее время.