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Возбудитель рака в песочницах: экологи шокировали состоянием городов в Украине

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Украинские и чешские экологи совместно исследовали пять промышленных городов Украины и были шокированы выводами о состоянии с выбросами.

Так, председатель запорожской областной организации "Всеукраинской экологической лиги" Ирина Пирогова совместно с коллегами из других украинских городов и с экспертами Пражского химико-технологического института решили выяснить, сколько же тяжелых металлов производят украинские предприятия, передает ТСН.

Исследования проводили в пяти промышленных городах Украины – Харькове, Днепре, Запорожье, Кривом Роге и Мариуполе. На пробы эксперты брали песок с детских площадок, отложения, которые оседают на дне водоемов и даже яйца домашних кур.

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Возбудитель рака в песочницах: экологи шокировали состоянием городов в Украине
Возбудитель рака в песочницах: экологи шокировали состоянием городов в Украине
Возбудитель рака в песочницах: экологи шокировали состоянием городов в Украине
Возбудитель рака в песочницах: экологи шокировали состоянием городов в Украине

Во всех городах итоговая картина была ужасающей, отмечают экологи.

"В речных осадках специалисты обнаружили содержание тяжелых металлов – цинка и кадмия. А еще мышьяк, который даже в небольших дозах может вызвать рак. В яйцах домашних кур большая концентрация диоксинов – это означает, что и другие продукты, выращенные в этих городах, опасны для здоровья. А на детских площадках полно свинца и цинка, которыми дышит ребенок", — рассказали они.

"Попав в организм человека, диоксины могут откладываться в жировых клетках. Диоксины имеют канцерогенный эффект, они приводят к патологическим изменениям кожи, повреждению нервной и эндокринной систем и нарушению репродуктивных функций", — объяснила соавтор исследования, эксперт отдела токсичных веществ и отходов ГО "Арника" Йитка Стракова.

Возбудитель рака в песочницах: экологи шокировали состоянием городов в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экологи спрогнозировали, что до конца нынешнего столетия глобальное потепление приведет к значительному поднятию уровня моря. Крупные порты в Украине и мире, в частности, Одесса, рискуют оказаться под водой. Также перемена климата спровоцирует небывалые температурные рекорды, засухи и ураганы.

Место
Украина
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