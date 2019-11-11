Приезжий россиянин возмутился условиями в Керчи в аннексированном Крыму и получил жесткий ответ в сети от местных жителей.

Подтверждающие скриншоты перепалки опубликовал в Twitter блогер КРЫМский бандеровец (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Воды нет, телевидение с перебоями, люди здесь невоспитанные, цены на квартиры не соответствуют ремонту. Я в отдельную страну попал или как? Люди банально не знают слов "извините" и "пожалуйста", мусорят на каждом шагу", – возмутился он в паблике в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

Жители Крыма ярко приструнили россиянина в сети

Жители Крыма гневно ответили ему, подчеркнув, что жизнь в Керчи ухудшилась только с приходом России. "Машина времени, всего пять лет , и уже в 90-х", "Едь на материк в свой ж*посранск", "Большая часть России живет в каменном веке", "Едь обратно, откуда приехал. Вас сюда никто не звал", "Понаех, наверное, о**ел от жира", "А в России мрак", "Нормально для России, все обычно", "Не нравится Керчь? Вон на**й отсюда!" – написали в комментариях.

Крым. Понаехавший в оккупированную Керчь рашист возмущается, что город утопает в дерьме и разрухе. Но в комментариях вдруг выяснилось, что такие преобразования с городом произошли за каких-то 5 лет. Прочтите комментарии pic.twitter.com/c28LlH5Bkq — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) November 11, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Крыма пожаловались, что после аннексии цены на продукты выросли, одежду хорошего качества не найти, а к российским продуктам они не могут привыкнуть.

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