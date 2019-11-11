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11 ноября • обновлено в 20:02
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"Вон отсюда!" Жители Крыма ярко приструнили россиянина в сети

1.7т
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Приезжий россиянин возмутился условиями в Керчи в аннексированном Крыму и получил жесткий ответ в сети от местных жителей.

Подтверждающие скриншоты перепалки опубликовал в Twitter блогер КРЫМский бандеровец (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Воды нет, телевидение с перебоями, люди здесь невоспитанные, цены на квартиры не соответствуют ремонту. Я в отдельную страну попал или как? Люди банально не знают слов "извините" и "пожалуйста", мусорят на каждом шагу", – возмутился он в паблике в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

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Жители Крыма ярко приструнили россиянина в сети

Жители Крыма ярко приструнили россиянина в сети

Жители Крыма гневно ответили ему, подчеркнув, что жизнь в Керчи ухудшилась только с приходом России. "Машина времени, всего пять лет , и уже в 90-х", "Едь на материк в свой ж*посранск", "Большая часть России живет в каменном веке", "Едь обратно, откуда приехал. Вас сюда никто не звал", "Понаех, наверное, о**ел от жира", "А в России мрак", "Нормально для России, все обычно", "Не нравится Керчь? Вон на**й отсюда!" – написали в комментариях.

"Вон отсюда!" Жители Крыма ярко приструнили россиянина в сети
"Вон отсюда!" Жители Крыма ярко приструнили россиянина в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Крыма пожаловались, что после аннексии цены на продукты выросли, одежду хорошего качества не найти, а к российским продуктам они не могут привыкнуть.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Укрошлюшки даже не напрягаются для клепания таких "новостей про Российский Крым". Впрочем рагули скушают.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Опять выхлестнулась сви домая бессильная злоба на страницы оббосса! Уже не знают, где набрать в рот гумна, чтобы плюнуть в Крым! Им за пад ло признать начало рассвета Крыма после глубокого застоя украинского периода! Ну, а о Крымском мосте это чмо уже и не вспоминает! О новом аэропорту в Крыму не вспоминает! О Двух новых ТЭЦ забыла! О трассе *Таврида* и думать не хочется! О 108 жилых комплекса в Крыму, сдача которых предусмотрена в 19-20 гг! О строящемся судостроительном заводе в Феодосии... О двух построенных новых школах, и трёх строящихся... В реконструкции винзавода " Массандра" не вспоминает! О ремонтах и реконструкциях многих пляжей! А 9 млрд дол США- общий обьём инвестиций России в Крым!!!! А Украина выпрашивает 1 млрд. у МВФ!
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