Без паспорта и денег выселили из санатория: жуткая история освобожденного украинского пленного

Вернувшиеся по обмену из плена террористов на Донбассе украинцы оказались в сложной ситуации. У них на мирной территории нет ни жилья, ни средств к существованию. Об одном из таких случаев рассказал волонтер и Герой Украины Владимир Жемчугов. Вернувшегося из плена парня выселили из санатория и отправили в общежитие без документов и денег. Теперь помощь ему оказывают волонтеры и Красный Крест.

Как оказалось, за все годы войны чиновники так и не придумали механизм, который бы помог встать на ноги украинцам, пережившим ужасы войны и плена. Подробности читайте в материале OBOZREVATEL

Без паспорта и денег

В декабре 2019-го состоялся большой обмен – домой из тюрем и подвалов Донбасса вернулись 12 военных и 64 гражданских. Их встречал президент Владимир Зеленский, чиновники и журналисты.

"В минувшую пятницу мне вдруг позвонил освобождённый из "ДНР" Денис Коваль (Его боевики обвиняли в шпионаже и кинули в подвал. – Авт.). Его без паспорта и без копейки денег выселили из санатория в общежитие. Почему у нас нянь предлагают иностранцам, чтобы приходили работать в Украине, а Хозяевам Украины, патриотам, боровшимся за Украину, не могут даже нормальных консультантов дать?", – возмутился Владимир Жемчугов.

Владимир Жемчугов – Герой Украины, который сам прошел все ужасы войны. В 2015-ом во время выполнения боевого задания потерял кисти обеих рук и зрение. С тяжелыми ранениями Владимир был в плену террористов, а в 2016-ом его освободили по обмену. И теперь он помогает гражданским с Донбасса, которых вернули в Украину.

"Я в субботу навестил Дениса в общежитии на ул. Лукьяновская, 77, куда парня отправили из санатория. Освобожденный пленный должен был находится в санатории больше времени. Но там кого-то привезли, и нужно было освободить койку. То есть, парня поставили перед фактом, а потом перевезли его на машине. Для человека это было шоком", – говорит ветеран.

Перед новым годом из плена вернули 76 украинцев Офис президента

Волонтер объясняет: в стране нет закона о пленных, как их нужно встречать, и нет сроков реабилитации. Поэтому организация обмена происходит в ручном режиме.

"Как получается, так и делают. Я спросил у чиновников из Министерства ветеранов: "Вы поинтересовались, что в общежитии нет централизованного отопления, нет питания? Ему надо будет самому готовить себе еду. Вы спросили – есть ли у него кружка, тарелка, ложка? Есть ли у него деньги на продукты? Сказали, что этим займется Красный крест", – рассказывает Владимир.

Он уточнил, что волонтеры из Красного Креста действительно на следующий день привезли продуктовый набор, немного денег, чтобы Денис Коваль мог в первое время покупать себе продукты.

"Но что касается остальных освобожденных – большую часть решения проблем взяли на себя волонтеры. Кто-то приносит продукты, кто-то деньги, другие покупают вещи, возят в больницу. Сейчас, как оказалось, людей выписали после реабилитации, но они уже заболели.

И они не закреплены ни за какой больницей. И что в такой ситуации делать – никто не знает. Правильно было бы так: людям нужно сделать справку переселенца, закрепить в поликлинике за семейным доктором. И в случае проблем со здоровьем человек будет знать к кому ему обращаться. И будет иметь на это право", – размышляет Жемчугов.

Гражданские никому не нужны

По мнению Жемчугова, есть две категории бывших пленных. Это военные, о них есть кому заботиться, Минобороны их не бросило. А есть гражданские, которых вывезли с Донбасса, у них нет ни жилья, ни работы тут.

"У гражданских нет никаких социальных гарантий. А у государства перед ними нет никаких обязательств. О них должны заботиться сотрудники Министерства ветеранов. Но это просто чиновники, должностными обязанностями которых является вести документацию и статистику. Они не умеют заниматься организационными вопросами", – объясняет волонтер,

Жемчугов говорит, что гражданским, которые освобождены из плена, государство предоставляет только помощь по медицинскому обследованию. И с декабря 2019-го Кабмин принял постановление о выплате по 100 тыс. гривен подъемных.

"Но для этого надо собрать пакет документов и ждать. Также, если человек был общественным деятелем, то он может оформить стипендию – по 6 тыс. грн ежемесячно в течении года. И больше ничего. Все остальное делается волонтерами и общественными объединениями", – уточнил Владимир.

Встреча пленных Офис президента

Также, они могут податься на государственную программу покупки жилья, где половину суммы компенсирует государство. Волонтер вспоминает, что первое большое освобождение, которое прошло в декабре 2017-го, прошло аналогично: две недели людей обследовали, а потом отпустили на все четыре стороны.

"И люди все разъехались по домам. А если дома нету, то поехали в областные администрации, чтобы их там устроили в общежития. Средства тогда выплатили один раз только тем, кто попал в тот большой обмен 2017-го. Прошел 2018-ый, 2019-ый, 2020-ый, но ничего не изменилось", – отмечает Жемчугов.

По его словам, только сейчас чиновники начали работать над механизмом помощи украинцам, которых вернули из плена. Но его нужно будет согласовывать с Министерством юстиции, Министерством социальной политики, Министерством здравоохранения. То есть это процесс, который по-хорошему займет четыре месяца. А люди уже освобождены", – объясняет Владимир.

Уволили всех чиновников

По словам волонтера, чиновники прямо говорят – сейчас им не до пленных. "20 декабря 2019 г. в Министерстве ветеранов был на скорую руку сформирован отдел из пяти человек,он должен был заниматься встречей, координационной и информационной помощью освобожденным. 27 декабря людей встретили, и на этом все", – говорит волонтер.

Встреча пленных Офис президента

По его словам, сейчас правительство признало, что допустило ошибку, объединив Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц с Министерством ветеранов. И неделю назад было принято решение опять их разъединить.

"И сегодня всех сотрудников Министерства ветеранов заставили написать заявление об увольнении. Я пришел разговаривать, а они объясняют, что сейчас не до меня. Мол, здесь увольняют, а там – будут заново принимать, кого-то сократят, а кого-то понизят в должности. Наши судьбы непонятны, а тут еще пленными заниматься", – говорит волонтер.

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц говорят, что все освобожденные 29 декабря 2019 года из плена украинцы возвращаются к обычной жизни. Более половины из них уже имеют работу и жилье, другие – или еще в поисках, или лечатся. А государство им помогает.

Начальник управления министерства Сергей Мокренюк уверяет, что среди вернувшихся из плена в Украину нет людей, о которых в ведомстве не подумали.

"Не в нашей компетенции выдавать паспорта, искать жилье и работу. Но мы это организовываем и делаем. Хотя ни законом, ни другими постановлениями это не определено, и точно не входит в рамки наших полномочий. Думаю, что все знают, где получают паспорта граждан Украины и куда нужно за ним обращаться. И те, кто ищут работу, точно не обращаются в Министерство ветеранов", – объяснил Сергей Мокренюк.

Однако после встречи с Жемчуговым добавил: "Мы договорились о сотрудничестве. Жемчугов станет "мостиком" в отношениях с освобожденными, будет узнавать об их проблемах, а мы будем их решать по мере возможностей".

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря, прошел большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР". В Украину вернулись 76 человек.

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