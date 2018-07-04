"Войны не навсегда": России предсказали капитуляцию перед Украиной

Украинский журналист Павел Казарин считает, что Россия вынуждена будет отказаться от своего мифа, героизирующего аннексию Крыма, ради примирения с Украиной (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Что касается украинского мифа, в основе которого лежит история о захвате полуострова как о непростительном предательстве, то он уже никогда не будет разрушен, подчеркнул он в своем видеоблоге для "Крым. Реалии", размещенном на личной странице в Facebook.

"Часто слышу, что Украина и Россия помирятся. Мол, никакие войны не навсегда — французы и британцы смогли же помириться. В этой логике есть только одна брешь — Крым. Он сегодня прописался сразу в двух национальных мифах", — сказал Казарин.

Чтобы посмотреть на ситуацию с позиции обеих сторон, он разъяснил позицию каждой из них. По словам журналиста, в рамках российского мифа Крым — это история про торжество оружия, про "вставание с колен" и про государственное величие. Что касается Донбасса, то он, как отметил Казарин в комментарии под постом, вовсе не является частью российского мифа, поэтому выход оттуда оккупантов даже останется незамеченным обывателями страны-агрессора.

Украиной же преступление захвата Крыма воспринимается как история про удар в спину, который невозможно простить и забыть.

"Эти два мифа, как однополюсно заряженные магниты, — они не способны притягиваться, они способны лишь отталкиваться. Хотите примирения? Будьте готовы обнулить один из этих мифов. И это будет точно не украинский", — обнадеживающе подытожил Казарин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Казарин считает, что главным отличием между аннексией Крыма и оккупацией части Донбасса РФ является то, что в первом случае агрессор реализовал полноценную армейскую спецоперацию, а во втором привлек для достижения цели не кадровых военных, а организаторов захватнического сценария извне.