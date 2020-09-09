Воды для крымчан достаточно, но Россия забрала ее для военных целей, – Яременко

Воды в оккупированном Россией Крыму достаточно для мирного населения, но ее забирают для военных целей.

С таким заявлением выступил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко во время визита в Херсонскую область 9 сентября, сообщается на сайте ведомства. По его словам, это подтверждают научные исследования.

"Россияне серьезно милитаризировали полуостров, насыщая его оружием, живой силой, строя новые военные мощности на полуострове и подавая воду в первую очередь на эти объекты. Они де-факто забирают воду у простых людей, тех, кто проживает на временно оккупированной территории, и отдают ее на нужды собственной милитаристской машины", – отметил он во время осмотра дамбы на Северо-Крымском канале возле КПВВ "Каланчак".

По словам Яременко, до оккупации полуострова воды в Крыму хватало даже в условиях засухи. Он обвинил Россию в манипуляции на этой теме.

"Конечно, проще всего объяснить людям, что это Украина перекрыла вам воду и не подает. Именно этим страна-агрессор и манипулирует", – подчеркнул он.

Яременко напомнил, что по международному праву именно Россия как страна-оккупант должна нести ответственность за обеспечение жителей полуострова водой.

Чиновник добавил, что Украина с радостью даст воду в Крым после его деоккупации.

Ранее крымчанка и публицист Лариса Волошина рассказала OBOZREVATEL, что в Крыму всегда были проблемы с водой, но в этом году они обострились не только из-за засухи, но и потому, что Россия использует ее на военные нужды.

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