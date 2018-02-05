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"Водка на донышке": откуда взялся этот мем и что он значит

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Интернет-мем "на донышке" стал известен благодаря российской девушке Диане Шурыгиной, прославившейся после ряда эфиров в программе "Пусть говорят" на федеральном телевидении РФ, где она была представлена жертвой изнасилования.

В первой передаче Шурыгина, отвечая на вопрос гостя телепередачи о том, сколько водки она выпила на вечеринке, где ее изнасиловали, ответила "чуть-чуть" и, показала жест большим и указательным пальцами, после чего добавила "на донышке".

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Вскоре, ставший мемом жест стал употребляться для демонстрации морального падения. По итогам 2017 года "водка на донышке" вошла в топ-10 мемов.

Мем "На донышке"

Соцсети

Мем "На донышке"

Соцсети

Мем "На донышке"

Соцсети

Мем "На донышке"

Соцсети

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Диана Шурыгина - 17-летняя жительница Ульяновска, обвинившая в изнасиловании 21-летнего Сергея Семенова. Диана и Сергей познакомились на дне рождения его друга 31 марта 2016 года: молодые люди решили снять для вечеринки коттедж за городом и пригласить туда девушек. Диану на вечеринку позвала подруга; Шурыгина пила водку и утверждает, что сопротивлялась, когда осталась с Сергеем наедине - но он держал ее руки и отказывался слышать "нет".

10 января 2018 года Сергей Семенов был досрочно освобожден из колонии.

Персона
Диана Шурыгина
Место
Россия
Объект
мемы
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