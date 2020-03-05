Во Львове у ветерана-афганца отобрали протез ноги

Во Львове у ветерана афганской войны, который потерял ногу, подорвавшись на противопехотной мине около 30 лет назад, отобрали современный протез, которого он добивался у государства в течение двух лет.

Так, только осенью 2019 года мужчина смог встать на обе ноги, но уже во время переоборудования устройства бойцу его не вернули. А все потому, что Минсоцполитики не проплатило обещанных средств, сообщает Zaxid.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что львовянин Николай Окилко, которому почти 60 лет, половину жизни провел без потерянной на войне в Афганистане ноги. Но несмотря на ампутацию, он ведет активный образ жизни – оттесняет более 100 килограммов от груди и увлекается настольным теннисом, является кандидатом в мастера спорта.

В афганца Николая Окилко отобрали протез

Для того, чтобы получить вторую "ногу", воспользовавшись программой протезирования, ветеран обратился в Фонд социальной защиты инвалидов. Он два года собирал все необходимые документы и проходил тесты. В результаты таки получил новый протез бедра повышенной мобильности – С-leg-4 с автоматической системой управления, что позволяет даже бегать – стоимость которого оценивается в более 700 тысяч гривен.

"Получилось так, что 8 июля 2019 года было заседание в Фонде социальной защиты инвалидов в Киеве. Единодушно и единогласно все высказались, что я могу протезироваться" , – рассказывает Николай Окилко.

Теперь мужчина снова должен ходить на костылях zaxid.net

Ветеран смог попользовался этим современным протезом всего два месяца. В частности, во время визита в столичное предприятие "Ортотех-Сервис", которое производило искусственную ногу, ее сняли на переоборудование. Но так и не вернули, заявив, мол, Министерство социальной политики не перечислило за протез средства.

"Они 28 января 2020 года должны были куксоприемник доработать, чтобы я мог ходить на протезе, но мало того, что не сделали его, но и сняли бедро, коленный узел и по сути я без этого начал ходить. Написал: с принудительным изъятием не согласен, считаю его неправомерным и безосновательным", – объяснил ветеран афганской войны.

Теперь мужчина снова должен ходить на костылях zaxid.net

Так мужчине пришлось возвращаться домой без протеза, а там снова становиться на неудобные костыли. Теперь участника боевых действий, инвалида и кавалера ордена "Красной звезды" ждет еще одна экспертиза – ему нужно снова доказывать свое право на протезирование.

Со своей стороны директор Фонда социальной защиты инвалидов Львовщины Галина Мисаковець отметила, что Окилко не находится вне программы.

Чтобы вернуть протез, афганцу придется снова собирать документы и проходить тесты zaxid.net

"Министерство обратилось к украинскому научного-исследовательскому институту протезирования в оценке ситуации с культей и протезированием Николая Петровича", – сказала она.

Однако, сколько ждать на это решение никто, не может объяснить. Кроме этого, если в новом тесте не досчитаются нужных баллов, ветерану такого протеза уже не носить.

"Самое главное, я бы хотел просто побегать. Понимаю, что это выглядело бы как детский бег, но это было бы по-взрослому, я бы смог, я бы хотел", – поделился мечтами Николай Окилко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Международной организации по миграции и Агентства ООН по вопросам миграции, почти половина (49%) ветеранов войны на Донбассе сталкивались с предвзятым или несправедливым отношением к себе в Украине.

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