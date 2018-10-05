Столпы зашатались...

Жаба с гадюкой продолжают выяснять на людях свои отношения, забавляя всех окружающих грязными и интимными подробностями друг дружки...

Очередной виток этой благородной борьбы за кусок пожирнее состоялся, благодаря стараниям ФСБ, слившей в "Инсайдер" очередную порцию инфы на очередного же "близкого друга" Вована - истерящего...

Речь идёт о страдающем под санкциями и "нещасном" управляющем (а по сути - владельце) "Роснефти" господине Сечине, который совсем неаккуратно недавно обозначил свою благорасположение к мордорской военной разведке...

В результате - широкие слои общественности... с удивлением обнаружили, что сей "подсанкционный" деятель весьма страдает в плане материального благополучия и всякого иммущества недвижимого характера...

Оказалось, в одном из самых престижных районов столицы Московии (между Остоженкой и Причестенской набережной, на так называемой "золотой мили"), в одном из самых дорогих объектов недвижимости всея Запоребря (клубный ЖК "Кристал Хаус") этот "святой" и "практически нищий" соратник кремлёвского х*йла обзавёлся некоей малипусенькой квартиркой, практически конурой... в 5 этажей, с собственным хамамом и винной комнатой, общей площадью 1229 метров квадратных... Так сказать, в результате злобных западных санкций переехал в общагу... общей стоимостью в 1 лярд и 800 лямов фублей...(это в несколько раз превышает ВСЮ сумму, котрую ВСЯ "Роснефть" тратит на разнообразные благотворительные программы и фонды)...

Если кто забыл, напомню этот монстр "мордорской державности" - номер 3-4 в общем рейтенге запоребриковой ярмарки тщеславия... по версии журнала "Форбс"...

И вот поди ж ты... угораздило схлестнуться с чекистами...

Однако, для того, чтобы понять, зачем это всё "вылезло" в "Инсайдере" именно сегодня, когда Главпахан Кремля публично и позорно "теряет лицо", поминает всуе "британских бомжей" и всякого рода недотравленных "подонков-предателей" (что фактически, прямо сдаёт всю его "спецслужбовскую" бандитско-криминальную шоблу на поталу мировой общественности в истории "со шпилями"), надо вспомнить некоторые "этапы Большого пути", этого "нефтяного подх*йлёнка"...

Итак, по сути - тут три основных составляющих, которые, собственно, и определили всю судьбу этого, весьма "ценного", причём во всех отношениях, из числа путинского окружения, кадра.

1. Напряжённая и весьма содержательная работа "военным переводчиком" (с португальского) в Анголе и Мозамбике в советское время... чем и кем там занимались советские "военные переводчики", желающие могут узнать в соответствующих статьях интернета... Скажем лишь одно - в результате тех "социальных преобразований", к коим имели прямое отношения эти с позволения сказать "военные переводчики"... обе страны с треском погрузились в кровавые гражданские войны...

2. В период "перестройки и гласности" господин Сечин, уже обладающий кое-какими весьма полезными знакомствами и навыками... попадает на работу в ленинградскую мерию...

Правильно, вы наверняка догадались, это был поворотный момент всей его судьбы. Коя сводит его с некой малоприметной и малорослой личностью, по фамилии Путин... Господин Сечин верно и преданно служил этой личности на должности руководителя его аппарата... всё время пребывания оного на "ответственных постах" в питерской мерии...

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3. Ну и третий фактор - знакомство и "близкая дружба" с одним из самых известных в узких кругах запоребриковых "торговцев смертью (оружием)" господином Бутом (по свединиям британской разведки - в прошлом такого же "военного переводчика" и промышлявшего там же, где и юный Сечин - в Анголе и Мозамбике, который после службы трудился в оперативном действуещем резерве ГРУ в городе "трёх революций"). По оценке западных аналитиков именно этот тип "практически снабдил танками большинство горячих точек планеты"...и был осуждён в США к 25-и годам тюрьмы... за свою весьма содержательную и прибыльную деятельность...

Вот такая разностроняя и талантливая личность сегодня стоит у руля крупнейшей нефтянной компании всея Мордора, "тесно общается" с главным лепреконом Кремля и заодно использует тамошнюю военную разведку "на благо СЕБЕ и немножко Родине", что вызывает приступы идиосинкрозии у конкурентов из тайной политической полиции...

Какие выводы можно сделать из всей этой истории...? Их много... Но нас интересует только один...

СУДЯ ПО ВСЕМУ, ГЛАВПАХАН УЖЕ ПОТЕРЯЛ КОНТРОЛЬ НАД СВОИМ БЛИЖАЙШИМ СИНКЛИТОМ, ЧЛЕНЫ КОТОРОГО УЖЕ В ОТКРЫТУЮ, НЕ ТАЯСЬ, ДЕЛЯТ ЕГО "НАСЛЕДСТВО", ПРИБЕГАЯ ПРИ ЭТОМ К ВЕСЬМА ИЗОЩРЁННЫМ СПОСОБАМ...

При этом власть из маленьких, скользких и потных ладошек Главх*йла утекает, как песок сквозь пальцы — незаметно, но интенсивно...