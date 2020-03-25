Вирусолог развеяла главный страх украинцев о коронавирусе и магазинах

Украинцам вовсе необязательно перемывать все упаковки продуктов, принесенные из супермаркетов. Ведь риск заразиться коронавирусом через них, по сути, минимален.

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Об этом в интервью "Новому времени" заявила доктор медицинских наук, вирусолог Алла Мироненко, рассказав, какие меры предосторожности нужно соблюдать на самом деле.

"Мыть все принесенные продукты и упаковки с мылом – это паническое. Мойте перед едой продукты в обычном порядке, мойте руки перед едой. Вряд ли вы заразитесь коронавирусом от пачки яиц из супермаркета", – убеждена ученая.

Покупки в магазине Ukrainianwall.com

Точно так же, по словам Мироненко, практически нулевым является риск заражения опасной инфекцией через мясо. Вирусолог подчеркнула, что такая опасность существует только в Китае, где в пищу употребляют сырые продукты животного происхождения.

"Что до мяса, вы точно не заразитесь коронавирусом, если купите куриное филе в магазине. Рекомендации по мясу – это часть рекомендаций для Китая, где в качестве соуса привычно употребляют свежую кровь. Вы вряд ли ее употребляете", – успокоила украинцев Мироненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что украинцы не смогут заразиться коронавирусом через посылки AliExpress. Информационный сайт ритейлера успокоил покупателей, заверив, что все посылки перед отправлением подвергаются дезинфекции.

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