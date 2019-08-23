Я очень расстроилась, когда узнала, что Владимир Зеленский отменил в этом году военный парад в Киеве в День Независимости.

Хотя я совсем не милитаристка, но именно военный парад в Украине год назад потряс меня больше всего. Потому что мне есть с чем сравнивать.

Я в своей жизни много путешествовала и воочию наблюдала военные парады в Париже и Варшаве, в Москве и в родном Минске. Но они меня как-то не трогали – или оставляли крайне негативное впечатление. Но год назад в Киеве для меня все впервые было совсем по-другому.

Во-первых, это был первый в моей жизни парад, в котором не чувствовалось фальши. Потому что не может быть фальшивым парад в стране, которая вынуждена вести реальную войну. Парад в Москве – это имперская игра мускулами, "деды воевали", "в радиоактивный пепел", "можем повторить" и все подобное. Глянцевый праздник для Кремля, не для людей. Парады в Варшаве и Париже – это всего понемногу. Немного политики, немного тоски по бывшей империи, немного глянца для туристов. В Киеве этого ощущения фальши у меня впервые не было.

Во-вторых, меня не покидало ощущение, что я наблюдаю парад победителей. Да, потеряны (пока, временно) Крым и ОРДЛО, да, вся страна побывала на грани уничтожения. Но она не только выжила, но и смогла отбиться от страшного врага с Востока. Врага, многократно превосходившего ее своими силами. Врага, напавшего на Украину в момент ее наибольшей слабости. Но добившегося совсем не того, на что рассчитывали в Кремле. Я смотрела на парадные колонны – и я гордилась Украиной, хоть это и не моя родная страна.

К тому же тогда, год назад, у украинских властей все получилось. И сделать праздник из официального "народным", и впечатлить зрителей грандиозным парадом, и ни разу не облажаться при этом. Я увидела, что украинцы за четыре года смогли превратить практически разваленную постсоветскую армию в современные и вполне боеспособные Вооруженные cилы. Военный парад в Киеве не просто стал самым масштабным за все годы украинской независимости, но и превратился в огромный народный праздник.

А моя родная страна, к сожалению, каждый год на параде являет миру такой гребаный стыд, что потом про парад в Минске рассказывают анекдоты – в нормальных странах просто не верят, что такое может происходить на самом деле.

Не верят, что по центру независимой страны могут маршировать китайские и российские солдаты. Причем если китайцы из вежливости ограничиваются церемониальной ротой, то россияне пригоняют в Минск всех, кого могут: десантников, танкистов, артиллеристов, летчиков (да, над белорусской столицей в день парада летали российские боевые самолеты).

В прошлые несколько лет по центру Минска маршем проходили российские десантники из подразделений, "замеченных" на Донбассе. В этом году их сменило подразделение из состава 275-го самоходно-артиллерийского полка (275-йСАП) 4-й танковой Кантемировской дивизии ВС РФ. Согласно многим свидетельствам, военные этого подразделения непосредственно участвовали в агрессии против Украины и причастны к совершению военных преступлений, а конкретно – это они обстреливали жилые кварталы Мариуполя.

Собственных белорусских "находок" тоже хватает – например, Лукашенко в мундире маршала непонятно за какие воинские достижения.

Косплей под Вторую Мировую войну.

Принимающий парад 10-летний мальчик Коля Лукашенко (младший сын Александра Лукашенко) в таком же мундире маршала, как и папа.

Мальчик, который приезжает на парад на президентском лимузине, а в денщиках у него – старшие офицеры.

А дальше, после танков, в рамках военного (!) парада перед трибунами торжественно проходят трактора…

…оперирующие хирурги…

…колбаса, сосиски и тушенка…

…и унитазы!

Такой вот парад на День Независимости. Нет, как по мне, – так лучше как в Украине. Здесь хоть власти так не позорятся. Им собственный народ не позволит.

Денис и Виктория Лавникевич

Белорусские журналисты, переехавшие в Киев больше года назад. Ведут телеграм-канал "Приключения белорусов в Киеве" https://t.me/BelarusyKiev

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