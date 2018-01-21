Видео спасения бойцом АТО ребенка после обстрела на Донбассе растрогало сеть

В сети появилось видео, на котором видно, как боец АТО в одном из населенных пунктов в Донецкой области помогает ребенку, испугавшемуся звука обстрела.

Видео опубликовано в Facebook на странице сообщества "Повернись живим".

Мальчик испугался и не мог самостоятельно дойти домой, но военнослужащих подоспел ему на помощь.

"Мы записываем интервью с замкомандира батальона "Донбасс-Украина" Гайдуком. На фоне разговора оккупанты начинают очередной обстрел. Военный срывается на выполнение задания, слышит крик ребенка и, в итоге, бежит на помощь мальчику", - отмечается в подписи к видео.

Пользователи сети были растроганы увиденным, и отмечают, что до прихода оккупантов дети на Донбассе не испытывали такого большого страха.

"Низкий поклон вам, наши защитники!" "Это солдат, который действительно защищает", "Пока не пришел "русский мир" дети не плакали и не боялись", "Крик ребенка о помощи - единственное, что заставляет быть не бесчувственным", "Боже, как жаль деток! Будьте прокляты те, кто развязал эту войну", - пишут комментаторы.

Как писал "Обозреватель", накануне ветеран АТО предупредил об опасности Закона о реинтеграции Донбасса.