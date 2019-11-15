Главная Новости
15 ноября • обновлено в 22:34
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Что мы передадим детям?" Ветераны АТО поспорили со "слугами" из-за земли

623
Читать материал на украинском

Ветераны АТО на Донбассе возмутились открытием рынка земли из-за угрозы потерять полученные от государства 2 гектара и получили ответ от представителей фракции "Слуга народа".

Спор разгорелся в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 15 ноября (чтобы посмотреть онлайн-трансляцию, доскролльте новость до конца).

"В 2014-2015 годах мы защищали землю и не знали, что ее будут продавать. Самую большую поддержку нам оказывали именно маленькие фермеры, у которых нет тысяч гектаров. Этой продажей земли вы их просто уничтожаете. У них нет средств купить эту землю. А что мы передадим детям, которым сейчас 14-15 лет? Проданную землю?" – возмутился ветеран из Кировоградской области.

Новости
Открытие рынка земли: в "Слуге народа" объяснили пользу для украинцев

Ветераны АТО поспорили со "слугами" из-за земли

Ветераны АТО поспорили со "слугами" из-за земли

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Сольский заявил, что никакой опасности для бывших воинов нет.

"У нас около 200 тысяч ветеранов АТО, которые еще не получили свои 2 гектара. Мы подписали меморандум об обеспечении их землей. Сегодня во всех регионах прошли собрания по этому вопросу", – рассказал он.

Сольский также указал на то, что распоряжение государственными землями от геокадастра передается местным громадам. Они сами будут принимать решение, продавать ли им землю или сдавать в аренду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фермер Николай Стецькив в прямом эфире выступил против отмены моратория и введения рынка земли в Украине.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Темы
Свобода слова Савика Шустера Рынок земли в Украине
Персона
Савик Шустер
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги