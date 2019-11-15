"Что мы передадим детям?" Ветераны АТО поспорили со "слугами" из-за земли

Ветераны АТО на Донбассе возмутились открытием рынка земли из-за угрозы потерять полученные от государства 2 гектара и получили ответ от представителей фракции "Слуга народа".

Спор разгорелся в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 15 ноября (чтобы посмотреть онлайн-трансляцию, доскролльте новость до конца).

"В 2014-2015 годах мы защищали землю и не знали, что ее будут продавать. Самую большую поддержку нам оказывали именно маленькие фермеры, у которых нет тысяч гектаров. Этой продажей земли вы их просто уничтожаете. У них нет средств купить эту землю. А что мы передадим детям, которым сейчас 14-15 лет? Проданную землю?" – возмутился ветеран из Кировоградской области.

Ветераны АТО поспорили со "слугами" из-за земли

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Сольский заявил, что никакой опасности для бывших воинов нет.

"У нас около 200 тысяч ветеранов АТО, которые еще не получили свои 2 гектара. Мы подписали меморандум об обеспечении их землей. Сегодня во всех регионах прошли собрания по этому вопросу", – рассказал он.

Сольский также указал на то, что распоряжение государственными землями от геокадастра передается местным громадам. Они сами будут принимать решение, продавать ли им землю или сдавать в аренду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фермер Николай Стецькив в прямом эфире выступил против отмены моратория и введения рынка земли в Украине.

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