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18 февраля • обновлено в 05:58
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Весна в разгаре: синоптики пообещали аномальное потепление в Украине

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В Украине во вторник, 18 февраля, снова существенно потеплеет, местами воздух прогреется до +14.

Так, по сообщению Укргидрометцентра, в западных, днем также местами в северных областях Украины ожидается небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

На остальной территории – без осадков. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

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Потеплеет еще больше: прогноз погоды в Украине на 18 февраля от ObozTV

Потепление в Украине

Потепление в Украине

Иллюстрация

Температура днем 6-11°тепла, в Одесской области – до 14° тепла; в восточной части и Приазовье днем 3-8° тепла.

В Киеве 18 февраля днем местами ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура 7-9°тепла.

Весна в разгаре: синоптики пообещали аномальное потепление в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупредили, что вслед за теплой и бесснежной зимой идет еще более теплая и засушливая весна. И если так дело пойдет, то Украину ждет серьезный неурожай.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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