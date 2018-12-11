В зоне риска 7 областей Украины: стало известно, кого накроет снежная буря

В Украине резко ухудшатся погодные условия 12 и 13 декабря, в результате чего под удар стихии попадут семь областей.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в эти дни ожидаются налипание мокрого снега, метели, порывы ветра 15-20 м/с, а также прирост снежного покрова 12-20 см.

Так, осложнение погодных условий 12 декабря ожидаются: в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях.

"Ночью 12 января в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях сильные осадки преимущественно в виде дождя. 13 декабря в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатье и Закарпатье, ночью умеренный, днем ​​небольшой снег. На дорогах страны гололедица", – отметили в ведомстве.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook, что циклон накроет большую часть Украины.

"Завтра насыпет практически всем снег и метель. Детали – в дальнейших прогнозах. Кстати, как раз на Николая уже не будет этих – "около нуля", а придет мороз. А пока спешите разбирать в магазинах яркие лопаты для снега, будет хороший подарок на Андрея", – написала она, опубликовав соответствующую карту.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевских водителей призвали отказаться от поездок на авто 12 и 13 ноября, так как в эти дни будут наблюдаться обильные осадки.