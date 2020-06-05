В Запорожье арестовали няню детсада, где умер годовалый ребенок

Суд в Запорожье арестовал няню нелегального детского садика, в котором умер годовалый ребенок.

Об этом сообщила журналист Марина Моисеенко в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Девочка умерла в нелегальном садике

По ее словам, суд принял решение о содержании подозреваемой под стражей.

Как писал OBOZREVATEL:

воспитательница из нелегального садика в Запорожье позвонила родителям погибшей девочки и сказала, что их ребенок не дышит. Скорую на место случившегося она не вызывала.

Воспитательница удалила видео с камер наблюдения и пыталась скрыть другие следы ЧП. Однако часть видео, о котором, скорее всего, няня забыла, осталась.

По предварительным выводам, ребенок захлебнулся рвотными массами.

Воспитательница задержана по подозрению в умышленном убийстве, совершенном в отношении малолетнего ребенка (п.2 ч.1 ст. 115 УК Украины).

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!