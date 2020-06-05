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5 июня • обновлено в 13:43
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В Запорожье арестовали няню детсада, где умер годовалый ребенок

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Суд в Запорожье арестовал няню нелегального детского садика, в котором умер годовалый ребенок.

Об этом сообщила журналист Марина Моисеенко в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Девочка умерла в нелегальном садике

Девочка умерла в нелегальном садике

По ее словам, суд принял решение о содержании подозреваемой под стражей.

Как писал OBOZREVATEL:

  • воспитательница из нелегального садика в Запорожье позвонила родителям погибшей девочки и сказала, что их ребенок не дышит. Скорую на место случившегося она не вызывала.

  • Воспитательница удалила видео с камер наблюдения и пыталась скрыть другие следы ЧП. Однако часть видео, о котором, скорее всего, няня забыла, осталась.

  • По предварительным выводам, ребенок захлебнулся рвотными массами.

  • Воспитательница задержана по подозрению в умышленном убийстве, совершенном в отношении малолетнего ребенка (п.2 ч.1 ст. 115 УК Украины).

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Место
Украина Запорожье
Теги
ребенок смерть
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