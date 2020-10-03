В ВСУ прокомментировали призыв о сборе средств на зимнюю одежду для снайперов

Obozrevatel
Obozrevatel
Общество
13,5 т.
Снайперские подразделения Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины

Личный состав всех без исключения снайперских подразделений Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины полностью обеспечен надлежащим вещевым имуществом, в том числе и теплым зимним.

Об этом в ведомстве сообщили на странице в Facebook, комментируя информацию о сборе средств на закупку теплого обмундирования и обуви для военнослужащих-снайперов.

"Реальное состояние обеспечения снайперских подразделений находится на должном уровне и не нуждается в дополнительной помощи. Проводится постоянная работа по совершенствованию как системы подготовки снайперов, так и экипировки с учетом стандартов НАТО и опыта АТО/ООС. Личный состав полностью обеспечен надлежащим вещевым имуществом", – говорится в сообщении.

Согласно данным, служебная одежда, предметы экипировки, оружие и снаряжение снайпера Сухопутных Войск и Сил специальных операций будут соответствовать стандартам НАТО. Закупку имущества должны начать в конце этого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство обороны Украины начнет выплату денежной помощи семьям погибших в авиакатастрофе самолета Ан-26, произошедшей под Харьковом 25 сентября, после получения выводов следствия.

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