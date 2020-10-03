В ВСУ прокомментировали призыв о сборе средств на зимнюю одежду для снайперов

Личный состав всех без исключения снайперских подразделений Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины полностью обеспечен надлежащим вещевым имуществом, в том числе и теплым зимним.

Об этом в ведомстве сообщили на странице в Facebook, комментируя информацию о сборе средств на закупку теплого обмундирования и обуви для военнослужащих-снайперов.

"Реальное состояние обеспечения снайперских подразделений находится на должном уровне и не нуждается в дополнительной помощи. Проводится постоянная работа по совершенствованию как системы подготовки снайперов, так и экипировки с учетом стандартов НАТО и опыта АТО/ООС. Личный состав полностью обеспечен надлежащим вещевым имуществом", – говорится в сообщении.

Согласно данным, служебная одежда, предметы экипировки, оружие и снаряжение снайпера Сухопутных Войск и Сил специальных операций будут соответствовать стандартам НАТО. Закупку имущества должны начать в конце этого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство обороны Украины начнет выплату денежной помощи семьям погибших в авиакатастрофе самолета Ан-26, произошедшей под Харьковом 25 сентября, после получения выводов следствия.