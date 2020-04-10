Главная Новости
10 апреля • обновлено в 18:06
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В "Укрзалізниці" после скандала с бумажными масками начались разборки: позорные средства защиты приказали спрятать

1.5т
Читать материал на украинском

Работников локомотивного депо "Укрзалізниці" в Кременчуге запугали, приказав спрятать бумажные маски, из-за которых разгорелся скандал.

Об этом эфире телеканала ZIK сообщила журналистка, которая пообщалась с местными рабочими.

Отмечается, что руководитель депо от комментариев отказался, и был недоволен появлением СМИ.

Бумажные маски

Бумажные маски

"Попытаюсь пообщаться с другими сотрудниками депо, но ввиду того, что люди боятся потерять работу. Поскольку мы знаем, что сейчас в депо осталась только одна такая бумажная маска. Всем приказали их спрятать. Поэтому люди тут работают в таком страхе", – рассказала корреспондентка.

Напомним, что работникам локомотивного депо на Полтавщине выдали вместо реальных средств защиты в условиях пандемии коронавируса самодельные "маски" из бумажных салфеток.

Добавим, что OBOZREVATEL опубликовал эксклюзивный материал, где разобрался в деталях скандала.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист пояснил, что самодельные маски из салфеток и канцелярских резинок, которые раздали сотрудникам "Укрзалізниці, не защитят от коронавируса.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Кременчуг
Теги
Укрзалізниця скандалы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
1
Интересно
8
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2203.

    Вылечились: 61. Умерли: 69.

  • В мире заболели более 1,6 миллиона человек, погибли – более 95 тысяч.

  • Медики обнаружили неожиданный симптом коронавируса: на вид – обычное покраснение.

  • В Закарпатской области и на Волыни усилили карантин и запретили жителям выходить из дома в ближайшие выходные.

  • По прогнозу МВД Украины, Европа и мир будут закрыты для туризма еще год.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги