В "Укрзалізниці" после скандала с бумажными масками начались разборки: позорные средства защиты приказали спрятать

Работников локомотивного депо "Укрзалізниці" в Кременчуге запугали, приказав спрятать бумажные маски, из-за которых разгорелся скандал.
Об этом эфире телеканала ZIK сообщила журналистка, которая пообщалась с местными рабочими.
Отмечается, что руководитель депо от комментариев отказался, и был недоволен появлением СМИ.
Бумажные маски
"Попытаюсь пообщаться с другими сотрудниками депо, но ввиду того, что люди боятся потерять работу. Поскольку мы знаем, что сейчас в депо осталась только одна такая бумажная маска. Всем приказали их спрятать. Поэтому люди тут работают в таком страхе", – рассказала корреспондентка.
Напомним, что работникам локомотивного депо на Полтавщине выдали вместо реальных средств защиты в условиях пандемии коронавируса самодельные "маски" из бумажных салфеток.
Добавим, что OBOZREVATEL опубликовал эксклюзивный материал, где разобрался в деталях скандала.
Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист пояснил, что самодельные маски из салфеток и канцелярских резинок, которые раздали сотрудникам "Укрзалізниці, не защитят от коронавируса.
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