В Украину ворвутся циклоны: синоптик дала прогноз на первый день июля
Июль в Украине начнется с дождями и жарой.
В среду, 1 июля, Украину накроют циклоны, которые принесут на ее территорию с севера Европы дожди с грозами, а также шквалами и градом.
Таким прогнозом на начало второго месяца лета поделилась синоптик Наталья Диденко. На своей странице в Facebook она опубликовала карты по метеоситуации в стране.
По ее словам, прежде всего циклоны Thekla и два Sylvia своими фронтами будут затрагивать южные регионы нашей страны.
Так, июль начнется кратковременными дождями в восточных областях, местами – в Крыму, осадки пройдут через Днепр с районами до Запорожья. Также отдельные дожди вероятны на западе и севере Украины.
Погоду в Украине 1 июля обусловят циклоны с севера Европы (Facebook Натальи Диденко)
"Поскольку этот фронт холодной, то в среду в его тылу распространится, хотя и временно, более свежий воздух", – объяснила синоптик.
В частности, 1 июля в течение дня столбики термометров будут показывать +24... +28 градусов. А на юге и юго-востоке жара все еще удержится – до +33 градусов.
Карта дождей в Украины 1 июля (Facebook Натальи Диденко)
Зато в Киеве жара немного осядет, в столице в среду максимально ожидается +25... +27 градусов, но без существенных осадков.
"В дальнейшем будет жарко, а за дождями и грозами будем следить вместе", – подчеркнула Диденко.
прогноз синоптика (Facebook Натальи Диденко)
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики обещают жаркую и дождливую погоду в июле 2020 года в Украине.