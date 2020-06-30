В Украину ворвутся циклоны: синоптик дала прогноз на первый день июля

Июль в Украине начнется с дождями и жарой.

В среду, 1 июля, Украину накроют циклоны, которые принесут на ее территорию с севера Европы дожди с грозами, а также шквалами и градом.

Таким прогнозом на начало второго месяца лета поделилась синоптик Наталья Диденко. На своей странице в Facebook она опубликовала карты по метеоситуации в стране.

По ее словам, прежде всего циклоны Thekla и два Sylvia своими фронтами будут затрагивать южные регионы нашей страны.

Так, июль начнется кратковременными дождями в восточных областях, местами – в Крыму, осадки пройдут через Днепр с районами до Запорожья. Также отдельные дожди вероятны на западе и севере Украины.

Погоду в Украине 1 июля обусловят циклоны с севера Европы (Facebook Натальи Диденко)

"Поскольку этот фронт холодной, то в среду в его тылу распространится, хотя и временно, более свежий воздух", – объяснила синоптик.

В частности, 1 июля в течение дня столбики термометров будут показывать +24... +28 градусов. А на юге и юго-востоке жара все еще удержится – до +33 градусов.

Карта дождей в Украины 1 июля (Facebook Натальи Диденко)

Зато в Киеве жара немного осядет, в столице в среду максимально ожидается +25... +27 градусов, но без существенных осадков.

"В дальнейшем будет жарко, а за дождями и грозами будем следить вместе", – подчеркнула Диденко.

прогноз синоптика (Facebook Натальи Диденко)

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики обещают жаркую и дождливую погоду в июле 2020 года в Украине.