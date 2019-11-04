В Украину ворвется тепло: синоптики уточнили прогноз погоды

В Украине в понедельник, 4 ноября, резко изменится погода. Температура воздуха поползет вверх и практически по всей территории будет без осадков.
Исключением в этот день станет Ужгород, где пройдут сильные дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прохладнее всего будет на востоке страны, здесь температура воздуха поднимется лишь до +11. В центре ожидается +15…+17 градусов. В южных регионах будет до +20 градусов. На западе Украины +16…+18.
В Киеве в понедельник будет +15…+17 градусов и без осадков.
Как сообщал OBOZREVATEL, в январе и феврале в Украине ожидаются рекордные за последние 30 лет морозы.
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