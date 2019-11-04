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4 ноября • обновлено в 06:24
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В Украину ворвется тепло: синоптики уточнили прогноз погоды

1.6т Читать материал на украинском

В Украине в понедельник, 4 ноября, резко изменится погода. Температура воздуха поползет вверх и практически по всей территории будет без осадков.

Исключением в этот день станет Ужгород, где пройдут сильные дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Новости
Потеплеет до +20 ºC: прогноз погоды в Украине на 4 ноября от ObozTV

Прохладнее всего будет на востоке страны, здесь температура воздуха поднимется лишь до +11. В центре ожидается +15…+17 градусов. В южных регионах будет до +20 градусов. На западе Украины +16…+18.

В Киеве в понедельник будет +15…+17 градусов и без осадков.

В Украину ворвется тепло: синоптики уточнили прогноз погоды

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе и феврале в Украине ожидаются рекордные за последние 30 лет морозы.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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