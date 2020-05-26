Главная Новости
26 мая • обновлено в 05:48
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости расследований

Янина Соколова
Янина Соколова
Журналист Все статьи автора

В Україну повертаються 90-ті роки, почались розправи над лікарями

1.5т
Читать материал на украинском

90-ті повертаються

Розправа над лікарями, які не не підкорюється правилам корупційного кодла, триває. 11 березня біля стін власного під‘ізду побили головного лікаря інституту Андрія Безносенка.

В Україну повертаються 90-ті роки, почались розправи над лікарями

Винні не знайдені.

Сьогодні о 8 ранку біля стін Національного Інституту Раку побили заступника головного лікаря інституту Анатолія Шудрака.

В Україну повертаються 90-ті роки, почались розправи над лікарями

Напад ідентичний. Жертву чекали біля входу у будівлю. Били кастетами по обличчю і потилиці.

За що? Анатолій входить до комісії з аудиту інституту і останній місяць накопав нестачі матеріалів на 9 млн гривень.

Я добре знаю цей заклад.

Саме тут мене лікували від раку.

Я нагадаю, що в інституті триває війна між директоркою, яка за рішенням комітету МОЗу була відсторонена від виконання обов‘язків через ознаки корупційний дій. І командою чесних лікарів, які воліють змінити інститут і життя пацієнтів в ньому.

Директорка однієі з найбільших онко лікарень України все ще плекає надію не втратити "доходноє мєсто".

І мстить всім, хто їй заважає на цьому шляху.

Вона вже програла суд з Олександру Устінову. Саша робила розслідування щодо корупції в інституті кілька років тому. Із нетерпінням чекаю на суд з нею я. У якому ми наведемо ще більше фактів, про які має знати суспільство.

Сьогодні мені повідомили про смс, яку заступник директорки надіслав одному з радників міністра внутрішніх справ із пропозицією "поговорити".

Я закликаю Національну поліція України та Андрія Крищенка врешті знайти винних і замовників цих нападів. А пану Максиму Степанову провести зустріч з колективом інституту і дати право інституту реформуватися.

Мільйон хворих на рак в країні! А пацієнтам, які переносять пекло спокійно з умовами лікуватися, а не спостерігати за цим жахом.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Янина Соколова Янина Соколова
Место
Украина Киев
Тег
Национальный институт рака
Источник
Источник: Facebook Яніни Соколової
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
2
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Расследования

Коронавирус. Самое важное

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги