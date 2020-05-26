90-ті повертаються

Розправа над лікарями, які не не підкорюється правилам корупційного кодла, триває. 11 березня біля стін власного під‘ізду побили головного лікаря інституту Андрія Безносенка.

Винні не знайдені.

Сьогодні о 8 ранку біля стін Національного Інституту Раку побили заступника головного лікаря інституту Анатолія Шудрака.

Напад ідентичний. Жертву чекали біля входу у будівлю. Били кастетами по обличчю і потилиці.

За що? Анатолій входить до комісії з аудиту інституту і останній місяць накопав нестачі матеріалів на 9 млн гривень.

Я добре знаю цей заклад.

Саме тут мене лікували від раку.

Я нагадаю, що в інституті триває війна між директоркою, яка за рішенням комітету МОЗу була відсторонена від виконання обов‘язків через ознаки корупційний дій. І командою чесних лікарів, які воліють змінити інститут і життя пацієнтів в ньому.

Директорка однієі з найбільших онко лікарень України все ще плекає надію не втратити "доходноє мєсто".

І мстить всім, хто їй заважає на цьому шляху.

Вона вже програла суд з Олександру Устінову. Саша робила розслідування щодо корупції в інституті кілька років тому. Із нетерпінням чекаю на суд з нею я. У якому ми наведемо ще більше фактів, про які має знати суспільство.

Сьогодні мені повідомили про смс, яку заступник директорки надіслав одному з радників міністра внутрішніх справ із пропозицією "поговорити".

Я закликаю Національну поліція України та Андрія Крищенка врешті знайти винних і замовників цих нападів. А пану Максиму Степанову провести зустріч з колективом інституту і дати право інституту реформуватися.

Мільйон хворих на рак в країні! А пацієнтам, які переносять пекло спокійно з умовами лікуватися, а не спостерігати за цим жахом.

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