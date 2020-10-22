В Украину ненадолго вернется тепло: синоптик уточнила даты

Погоду в Украине в пятницу, 23 октября, будет предопределять антициклон, поэтому практически на всей территории страны будет сухо и солнечно.

Об этом в прогнозе на своей странице в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, осадки в последний день рабочей недели будут обходить страну.

"То есть, пятница будет у нас без дождя и выезжать за город или пройтись после работы, оторваться от домашнего онлайна можно будет спокойно и приятно", – подчеркнула она.

Так, ветер ожидается с юго-запада, температура воздуха также будет почти "южной" – в течение дня в Украине предполагается +15... +20 градусов, на юге теплее – до +16... +22.

В Киеве 23 октября дожди маловероятны, потеплеет до +18 градусов.

В выходные же, добавила синоптик, воздух в стране посвежеет, хоть и не критично. Существенные осадки не предусматриваются, однако в субботу северными районами прогуляются небольшие дожди.

"Поэтому уже сегодня готовьте корзины на грибы, которые, возможно, еще выжили после человеческого нашествия прошлых выходных, можно будет и гулять, и работать, погода будет способствовать – вокруг много красивых осенних цветов и еще мало холода", – подытожила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода в ноябре 2020-го в Украине будет прохладной и дождливой в ряде областей, а в некоторых регионах может выпасть первый снег.