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В Украину идут заморозки: синоптик сообщила об ухудшении погоды

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В Украине в начале следующей недели, 15 и 16 апреля, ночью в западных областях и на севере местами возможны заморозки.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в блоге на Оpinionua, в целом будет преобладать прохладная погода с температурой воздуха в пределах +10 +14 градусов.

По ее прогнозу, дожди в понедельник и вторник пройдут на востоке и юге Украины.

17 апреля влажная погода ожидается на юге, а 18 апреля по всей Украине прогнозируется солнечная погода, температура поднимется на 2-5 градусов.

В Украину идут заморозки: синоптик сообщила об ухудшении погоды

По прогнозу Диденко, 16 и 17 апреля в Украине порывы ветра могут достигать штормовых.

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На следующей неделе в Киеве будет преобладать сухая солнечная погода с постепенным повышением температуры воздуха до +12 +15 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине погода в апреле будет теплой, но дождливой. По прогнозу синоптиков, весна не будет холоднее нормы.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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