В Украину идут заморозки: синоптик сообщила об ухудшении погоды

В Украине в начале следующей недели, 15 и 16 апреля, ночью в западных областях и на севере местами возможны заморозки.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко в блоге на Оpinionua, в целом будет преобладать прохладная погода с температурой воздуха в пределах +10 +14 градусов.
По ее прогнозу, дожди в понедельник и вторник пройдут на востоке и юге Украины.
17 апреля влажная погода ожидается на юге, а 18 апреля по всей Украине прогнозируется солнечная погода, температура поднимется на 2-5 градусов.
По прогнозу Диденко, 16 и 17 апреля в Украине порывы ветра могут достигать штормовых.
На следующей неделе в Киеве будет преобладать сухая солнечная погода с постепенным повышением температуры воздуха до +12 +15 градусов.
Как писал OBOZREVATEL, в Украине погода в апреле будет теплой, но дождливой. По прогнозу синоптиков, весна не будет холоднее нормы.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.