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21 января • обновлено в 13:06
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"Охватит всю Украину": синоптики рассказали, ждать ли лютой зимы

2.8т
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Уже со среды, 22 января, в Украину придет похолодание, а с ним и долгожданный снег. Однако резких перемен в погоде ожидать не стоит.

Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL предоставил ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Роман Мурмыло. Однако, по его словам, ждать сильных снегопадов точно не стоит.

"В среду, 22 января, на западе Украины прогнозируются осадки в виде мокрого снега, которые уже в течении дня охватят все регионы страны. Снег будет идти и 23 января. Температура в эти дни снизится незначительно, ночью будет от 3 до 9 градусов мороза, по сравнению с нынешней нулевой температурой. Дневная температура существенных изменений не претерпит", – сказал синоптик.

Прогноз погоды на 22 января

Прогноз погоды на 22 января

meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 23 января

Прогноз погоды на 23 января

meteo.gov.ua

Помимо снега, украинцам стоит приготовится и к сильным порывам ветра в ближайшие несколько дней. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с.

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По прогнозам Мурмыло, прохладная и ветреная погода надолго не задержится. Уже с 24 января столбики термометра начнут подниматься, а с 26 января в Украину придет новая волна потепления: "На юге страны ожидается до 10 градусов тепла, а в целом по стране от +4...+9 градусов".

Прогноз погоды на 24 января

Прогноз погоды на 24 января

meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 25 января

Прогноз погоды на 25 января

meteo.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже 22-23 января выпадет снег. Произойдет это вследствие влияния мощного северного циклона.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
Укргидрометцентр снегопад погода
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