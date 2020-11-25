В Украине заработали новые ПДД для водителей и пешеходов: что изменилось

В Украине вступили в силу новые Правила дорожного движения (ПДД), которые касаются водителей авто, их пассажиров, велосипедистов и пешеходов.

О том, какие именно изменения были внесены, 24 ноября подробно описал на своей странице в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Теперь водитель такси и его пассажиры обязаны пристегиваться ремнем безопасности во время движения в населенном пункте, а инструкторы по вождению и за его пределами.

В машине должны быть ремни не только на переднем сиденье, но и на заднем, а таксисты должны напоминать об их использовании пассажирам.

На пристегиваться в населенном пункте разрешено только водителям и пассажирам с инвалидностью, в случаях, если это физиологически невозможно. Также не обязаны использовать ремни безопасности водители и пассажиры оперативного и специального транспорта.

Кроме того, запрещено менять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать. Номера должны быть чистыми и с достаточным освещением.

Им теперь разрешено движение в полосе для маршрутных транспортных средств.

Во время движения по проезжей части или обочине в темную пору суток и в условиях плохой видимости они обязаны использовать светоотражающие элементы. Это может быть лента, наклейка, жилет или одежда, на которой есть такие элементы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров принял изменения в действующую редакцию Правил дорожного движения 11 ноября.