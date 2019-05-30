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В Украине запустили счетчик нарушений Зеленского: в чем обвиняют президента

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Украинцы запустили в сети счетчик нарушений законодательства, допущенных президентом Владимиром Зеленским.

Так, на сайте подсчитали все предполагаемые ошибки Зеленского и его команды а также начали онлайн-подсчет дней без нарушений.

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В Украине запустили счетчик нарушений Зеленского: в чем обвиняют президента

Скриншот

В Украине запустили счетчик нарушений Зеленского: в чем обвиняют президента

Скриншот

По состоянию на 19:00 30 мая у главы государства насчитали уже 9 промахов, среди которых:

  • возвращение гражданства Украины М. Саакашвили вопреки закону "О Гражданстве Украины" ст.10 с.5 (28.05.2019 18:00);

  • служебная халатность, которая привела к гибели и тяжелым травмам людей во время наводнения в Закарпатской области, что подпадает под ст.367 Уголовного кодекса Украины (27.05.2019 16:04);

  • отмена предыдущих указов о назначении члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания вопреки закону "О Национальном Совете по вопросам телевидения и радиовещания", 538/97-ВР (24.05.2019 12:00);

  • отмена указа президента, который содержит индивидуальный характер (24.05.2019 11:50);

  • выступление на конференции iForum на русском языке, чем нарушил ст. 10 Конституции Украины и Решения Конституционного Суда от 14 декабря 1999 года о ее толкования (23.05.2019 14:00);

  • назначение заместителем председателя СБУ действующего председателя партии "Слуга народа", что запрещено законом о "Службе безопасности Украины" (22.05.2019 12:30);

  • назначение А. Богдана главой Администрации президента Украины вопреки закону "О очищении власти" № 1682-VII (21.05.2019 19:40);

  • назначение Начальника Генерального штаба ВСУ вопреки п. 9 Положения о Генеральном штабе ВСУ от 30.01.2019 года №23/2019. Отсутствует представление министра обороны Украины. (21.05.2019 18:50);

  • прекращение полномочий Верховной Рады Украины неконституционным способом. Отсутствует основание, определенное ст. 90 Конституции Украины (21.05.2019 17:40).

Установили также максимально долгий период без нарушений – 3 дня.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Крым.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховный суд подали жалобу на указ Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года. Суд в свою очередь отказался открывать производство по иску.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Молчанов Стас
Молчанов Стас
Один вопрос? А почему эти Украинци такое не делали при Порошенко когда он воровал миллиарды при Яныке ??? Помочь изменить страну нет только полки в колёса пропитаны дерьмищем зза 28 лет!!! Прегрелись СУКИ!!!
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