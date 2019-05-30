В Украине запустили счетчик нарушений Зеленского: в чем обвиняют президента

Украинцы запустили в сети счетчик нарушений законодательства, допущенных президентом Владимиром Зеленским.

Так, на сайте подсчитали все предполагаемые ошибки Зеленского и его команды а также начали онлайн-подсчет дней без нарушений.

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По состоянию на 19:00 30 мая у главы государства насчитали уже 9 промахов, среди которых:

возвращение гражданства Украины М. Саакашвили вопреки закону "О Гражданстве Украины" ст.10 с.5 (28.05.2019 18:00);

служебная халатность, которая привела к гибели и тяжелым травмам людей во время наводнения в Закарпатской области , что подпадает под ст.367 Уголовного кодекса Украины (27.05.2019 16:04);

отмена предыдущих указов о назначении члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания вопреки закону "О Национальном Совете по вопросам телевидения и радиовещания", 538/97-ВР (24.05.2019 12:00);

отмена указа президента, который содержит индивидуальный характер (24.05.2019 11:50);

выступление на конференции iForum на русском языке , чем нарушил ст. 10 Конституции Украины и Решения Конституционного Суда от 14 декабря 1999 года о ее толкования (23.05.2019 14:00);

назначение заместителем председателя СБУ действующего председателя партии "Слуга народа", что запрещено законом о "Службе безопасности Украины" (22.05.2019 12:30);

назначение А. Богдана главой Администрации президента Украины вопреки закону "О очищении власти" № 1682-VII (21.05.2019 19:40);

назначение Начальника Генерального штаба ВСУ вопреки п. 9 Положения о Генеральном штабе ВСУ от 30.01.2019 года №23/2019. Отсутствует представление министра обороны Украины. (21.05.2019 18:50);

прекращение полномочий Верховной Рады Украины неконституционным способом. Отсутствует основание, определенное ст. 90 Конституции Украины (21.05.2019 17:40).

Установили также максимально долгий период без нарушений – 3 дня.

Владимир Зеленский Крым.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховный суд подали жалобу на указ Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года. Суд в свою очередь отказался открывать производство по иску.

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