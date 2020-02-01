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1 февраля • обновлено в 23:04
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В Украине закодируют еще 10 телеканалов: появился список

5.3т
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Еще 10 украинских телеканалов могут закодировать свой спутниковый сигнал в ближайшее время.

Речь идет о вещателях, которые не входят в медиа-группы. Среди них MusicBox, Xsport, "Трофей", "Терра", "Наука", "Фауна", "Кус-кус", "36.6", "Дача" и "Эпоха", сообщили "Телекритике" их представители.

Генеральный продюсер MusicBox Сергей Кобель в комментарии изданию подтвердил, что сигнал канала будет закодирован 1 марта.

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В пресс-службе Xsport сообщили, что решение о кодировании уже принято, но когда именно это произойдет, пока не уточняется.

Директор PayTV-направления Film.UA Нариман Гусейнов сообщил, что группа ведет "определенную работу" в вопросе кодирования "Кус-Куса", "36.6", "Дачи" и "Эпохи".

Телеканалы группы "Континент ТБ" ("Трофей", "Терра", "Наука" и "Фауна"), по словам генерального продюсера группы Андрея Медведя, будут закодированы в ближайшее время.

При этом Xsport, "36.6", "Дача" и "Эпоха" уже условно кодируют свой спутниковой сигнал системой кодирования BISS, которую "открывают" практически все спутниковые тюнеры.

Напомним, с 28 января 23 украинских канала уже заблокировали бесплатный спутниковый сигнал.

Еще 10 телеканалов закодируют

Еще 10 телеканалов закодируют

Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, закрытие сигнала на спутниках украинские ТВ-каналы обусловливают тем, что таким образом они борются с пиратством и незаконным распространением интеллектуальной собственности.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Украина
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
плавно разворачиваем антену на лево на 36,75,или 90 градус и смотрим российские каналы.первое,нет телячей мовы,второе нет фильмов ,времен видеосалонов.
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Нормально, зато все русские каналы бесплатно ,зрада.
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